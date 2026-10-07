Solicitarán explicaciones al ministro de Turismo por fuga de hondureños a El Salvador

"Usted tiene la maravilla de quedarse en un país que lo tiene todo y eso es inigualable. Nosotros no necesitamos construir un edificio ni traer una banda de rock para que usted la pase bien", expresó días atrás <b>Andrés Ehrler, ministro de Turismo.</b>El titular del ramo sostuvo que la dinámica turística responde al libre arbitrio de cada ciudadano de viajar según sus capacidades financieras y descartó la necesidad de imitar infraestructuras de países vecinos.Asimismo, la autoridad gubernamental defendió los atractivos naturales, la gastronomía autóctona y el valor del lempira frente a los costos que implica el uso de monedas extranjeras en la región.