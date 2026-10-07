Solicitarán explicaciones al ministro de Turismo por fuga de hondureños a El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento masivo de turistas hondureños hacia El Salvador durante la Semana Morazánica desató un fuerte cuestionamiento dentro de la cámara legislativa contra la gestión de la Secretaría de Turismo. La controversia se originó tras posturas públicas emitidas por las autoridades del ramo, quienes justificaron la libre elección de los turistas de gastar sus divisas fuera de Honduras frente a las opciones que presentan los países vecinos. Las reacciones no se hicieron esperar desde la bancada del Partido Liberal, donde parlamentarios anunciaron que solicitarán un informe detallado sobre la efectividad de las políticas de promoción nacional.

"Usted tiene la maravilla de quedarse en un país que lo tiene todo y eso es inigualable. Nosotros no necesitamos construir un edificio ni traer una banda de rock para que usted la pase bien", expresó días atrás Andrés Ehrler, ministro de Turismo. El titular del ramo sostuvo que la dinámica turística responde al libre arbitrio de cada ciudadano de viajar según sus capacidades financieras y descartó la necesidad de imitar infraestructuras de países vecinos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, la autoridad gubernamental defendió los atractivos naturales, la gastronomía autóctona y el valor del lempira frente a los costos que implica el uso de monedas extranjeras en la región.

Sin embargo, los argumentos del funcionario generaron el rechazo inmediato de la oposición parlamentaria, al considerar que la responsabilidad estatal radica en implementar incentivos para retener el consumo interno. "Él es el ministro de Turismo, él es la persona que usted y yo le pagamos con nuestros impuestos no para que me diga por qué los hondureños se van, sino para que los hondureños vacacionen en Honduras", manifestó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal. El congresista adelantó que formalizará una petición ante el Congreso Nacional para que el secretario de Estado comparezca y presente la planificación técnica ejecutada con el presupuesto asignado.