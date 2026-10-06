Feriado Morazánico: Proyectan más de 300 mil empleos durante las vacaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Los feriados no solo representan días de descanso para los hondureños, también generan "más de 300,000 empleos directos e indirectos a nivel nacional, esta es una de las industrias que genera más empleo”, afirmó Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).

Pineda señaló que, ante el inicio de la Semana Morazánica 2026, varios destinos turísticos ya registran altos niveles de ocupación por el movimiento de visitantes, lo que representa nuevas contrataciones en los principales puntos turísticos del país.

El dirigente, además, destacó que la actividad turística genera oportunidades de trabajo en sectores relacionados a la atención de visitantes, entre ellos hoteles, hospedajes por aplicación, restaurantes, transporte y comercios.

Pineda comentó que destinos con alta afluencia turística, como Omoa, Roatán, Utila y Santa Rosa de Copán, ya generan porcentajes de ocupación cercana al 100% durante el Feriado Morazánico, que comenzó este lunes 5 de octubre, y finalizará el domingo 11.