Ya es hora de activar la racha en salud, educación, seguridad...

MISMO. A ver si después del feriadón hay un replanteamiento de la estrategia de la racha en salud, educación, seguridad y, hasta en turismo interno, porque resulta que ni en eso había nada planificado y lo poco que se ve es más de lo mismo.

CUENTAS. Por eso, Alex Berrios, diputado liberal, en plena semana morazánica anuncia que pedirá la comparecencia del ministro de Turismo ante el pleno del Congreso, para que rinda cuentas sobre la “estrategia, acciones y resultados” en torno al turismo interno.

EMPLEOS. “Más turismo -dice Berrios- significa más empleos, más oportunidades y mayor desarrollo para Honduras”.

VIAJE. Bueno, pero el señor ministro dijo por allí que no importa si la “people” viaja a otros países, y no realiza turismo interno. “Si usted tiene los recursos para ir a gastar más, pues viaje, no hay ningún problema”.

FAVOR. Por lo menos le hace un gran favor a salvadoreños y chapines, que han estado invitando a los catrachos a viajar a sus países, como parte del feriado morazánico.

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CAMBIAR. Había esperanzas que la cosa iba a cambiar en turismo con la llegada del PN, esto por la visión diametralmente distinta que tiene con relación a Libre, en generación de empleo, progreso e inversiones.

PLAYA. Eso estaba bien con la exministra de Xiomara, a quien nunca nadie conoció y la única vez que apareció fue para decir que los garífunas le habían invadido su casa de playa, en Tela.

IHT. Lo misma parsimonia demostró el IHT cuando la feria agostina salvadoreña, que nunca sacó la cara y no apareció nunca en El Amatillo, ni para recibir a los turistas del otro lado con una sonrisa y un bote con agua.

RARO. ¡Qué raro! Otra vez eliminada la selección. “I can´t believe it”. Ese pisto que siguen botando en ese remedo de equipo mejor lo deberían de usar para construir escuelas y jardines de niños.

LAURA. Ya vieron la cárcel que va a inaugurar Laura en Costa Rica, al estilo Bukele, para confinar a todos los criminales peligrosos y devolverle la seguridad a los ticos.

VOTOS. Los indignos discípulos de Hipócrates ya cumplen un mes en huelga. Algún día aparecerá aquí un político que prometa la eliminación de esos nefastos estatutos que, politiqueros irresponsables, aprobaron solo para conseguir votos.

SANTOS. El activista de Libre, Samuel Santos, se sigue ensañando con la gente pobre que acude a los hospitales públicos. Pregúntenle qué hizo en tiempos de su lideresa Xiomara.