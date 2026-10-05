Más de 33 mil agentes y socorristas reforzarán la seguridad en Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de hondureños se preparan para movilizarse en la Semana Morazánica, uno de los períodos de mayor desplazamiento interno del año, mientras las autoridades afinan un amplio dispositivo para atender las emergencias que puedan surgir en carreteras, destinos turísticos y sitios de recreación. Ante la masiva movilización que se espera durante estos días, las instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) activaron un plan nacional de prevención, seguridad y respuesta para acompañar el desplazamiento de viajeros y reducir los riesgos asociados al feriado. Más de 33 mil agentes de 21 instituciones estarán activos durante la Semana Morazánica 2026, con presencia en carreteras, zonas turísticas, espacios acuáticos y otros puntos de concentración masiva a nivel nacional. El despliegue comenzó el sábado 3 de octubre a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre a las 5:00 de la tarde, bajo la coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). La Policía Nacional concentra el mayor número de elementos, con 22,239 agentes asignados al operativo, quienes realizan controles viales, patrullajes preventivos y acciones de seguridad en zonas turísticas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El plan policial también contempla controles en carreteras, terminales de buses y peajes, además de patrullajes en corredores viales, balnearios, centros turísticos y zonas de concentración masiva. La Cruz Roja Hondureña participará con 3,000 personas, mientras que las Fuerzas Armadas de Honduras dispondrán de 2,600 elementos para apoyar las labores de seguridad, logística y respuesta ante emergencias. Por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias 911 tendrá 1,925 personas disponibles para atender y canalizar llamadas de emergencia, además de apoyar con videovigilancia y servicios prehospitalarios. El Cuerpo de Bomberos de Honduras desplegará 1,161 personas para atender emergencias, brindar primeros auxilios, realizar labores de rescate y mantener presencia en puntos estratégicos del país.