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Sin tráfico: así empieza a verse la capital de cara a la Semana Morazánica 2026

Este lunes 5 de octubre, las calles, avenidas y bulevares de Tegucigalpa y Comayagüela empezaron a verse casi vacías, reflejando la antesala de la Semana Morazánica

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 14:07
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Este lunes las calles de Tegucigalpa y Comayagüela comenzaron a verse un tanto desoladas, de cara al inicio del feriado de la Semana Morazánica de este 2026. Vea más fotografías de cómo luce la capital a continuación.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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Por lo general, los lunes en Distrito Central se caracterizan por bulevares, avenidas y calles saturadas de vehículos desde horas tempranas.

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Sin embargo, este día reflejó lo contrario. Calles despejadas y pocos vehículos transitando que dan la noción de que el feriado ya comenzó.

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Desde el pasado fin de semana, decenas de personas comenzaron a salir de la ciudad para aprovechar el asueto. Algunos se dirigen hacia su lugar de origen, mientras otros aprovechan para vacacionar visitando nuevos destinos.

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Cabe recordar que el feriado en este año comprende desde el miércoles 7 al viernes 9 de octubre. No obstante, a los trabajadores de la administración pública se les concedió el lunes 5 y martes 6 a cuenta de vacaciones.

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En este día son varias las personas que se han trasladado a la terminal de buses interurbanos en el barrio Villa Adela para viajar afuera de la capital.

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El movimiento en esta terminal todavía no es tan alto, pero prevén que a partir del miércoles el movimiento crezca, considerando que a partir de ese día inicia el feriado en los empleados del sector privado.

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Y es que para los empleados de las empresas privadas, el asueto iniciará el miércoles. En ese sentido, la capital se llegaría a ver todavía más vacía después de ese día.

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Las autoridades gubernamentales en turismo estiman que para este feriado al menos medio millón de personas se movilizarán por el territorio nacional.

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Con ello, se espera que una derrama económica de 600 millones de lempiras; el escenario sería muy positivo para la industria turística y para la propia economía nacional.

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El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, destacó semanas atrás que este movimiento beneficiaría económicamente a hoteles, restaurantes, comercios, sector transporte, operadores turísticos y otros negocios.

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De acuerdo a estimaciones del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el promedio de gasto de un turista por noche ronda los L2,000. “Hay gente que gasta más, hay gente que gasta menos, que paga menos en las habitaciones”, señaló Ehrler.

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Debido a la masiva movilización, el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) desplegó alrededor de 33 mil personas para fortalecer las acciones de prevención, seguridad y atención.

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Una de las medidas recientes anunciadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) es que no se permitirá que más de tres personas se transporten en la paila de los vehículos tipo pick-up, esto con la finalidad de reducir el riesgo de víctimas mortales en incidentes viales.

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“Si hay exceso de pasajeros, serán sancionados, ya que le pueden hasta decomisar (el vehículo). Esa es la intención: que cuando hay un accidente, salvar vidas. Es lo recomendable, como le digo, tres personas por mucho”, indicó el director de la DNVT, Lenin Morel.

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Las autoridades instan a la población a movilizarse con precaución, evitando conducirse a exceso de velocidad o bajo el efecto del alcohol o sustancias para así evitar pérdidas humanas.

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