¿Cómo están las carreteras de Honduras para este Feriado Morazánico 2026?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b>Pese a los altos precios de los combustibles, miles de familias hondureñas esperan con ansias el feriado de la <b>Semana Morazánica</b>: unas para salir de viaje a los sitios turísticos del país, mientras que otras para visitar a sus familiares en sus pueblos de origen o simplemente dar una vuelta aprovechando los días de esparcimiento.El principal medio de transporte en Honduras es el terrestre, por lo que surge el interés de conocer el estado de la red vial del país, con el propósito de salir preparados de casa y evitar cualquier incidente.<b>EL HERALDO Plus </b>realizó un recorrido por los principales<b> ejes carreteros de Honduras</b>, donde encontró una red vial, en su mayoría, en buen estado, con algunas carreteras bacheadas y otras en construcción, aunque todavía sobreviven algunas con fallas y daños históricos.