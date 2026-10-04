¿Cómo están las carreteras de Honduras para este Feriado Morazánico 2026?

Tegucigalpa, Honduras.-Pese a los altos precios de los combustibles, miles de familias hondureñas esperan con ansias el feriado de la Semana Morazánica: unas para salir de viaje a los sitios turísticos del país, mientras que otras para visitar a sus familiares en sus pueblos de origen o simplemente dar una vuelta aprovechando los días de esparcimiento. El principal medio de transporte en Honduras es el terrestre, por lo que surge el interés de conocer el estado de la red vial del país, con el propósito de salir preparados de casa y evitar cualquier incidente. EL HERALDO Plus realizó un recorrido por los principales ejes carreteros de Honduras, donde encontró una red vial, en su mayoría, en buen estado, con algunas carreteras bacheadas y otras en construcción, aunque todavía sobreviven algunas con fallas y daños históricos.

Para garantizar un tránsito fluido y reducir los riesgos de accidentes, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) plantea detener los trabajos de construcción y mantenimiento a nivel nacional durante los días de feriado, informó Aníbal Ehrler, ministro del ramo. Ante la preocupación por las condiciones de la red vial, el funcionario expresó que “hoy sí van a encontrar carreteras que, tal vez, no son carreteras terminadas, pero que no van a encontrar baches. Estamos presentes en cada una de las vías, asegurándonos de que no rompan sus amortiguadores o que pongan en peligro su vida”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Semana Morazánica comienza oficialmente el próximo miércoles 7 de octubre y se extenderá hasta el fin de semana, es decir, el domingo 11. Sin embargo, muchas instituciones públicas dan asueto a sus empleados durante toda la semana, por lo que entre sábado y lunes se registra el primer movimiento masivo de vacacionistas.

Estado de las carreteras de Honduras para la Semana Morazánica

Norte y occidente

Las personas que planean dirigirse a Occidente, explicó Ehrler, pueden conducir a través de la carretera CA-5 Norte, que se encuentra en buen estado desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa. Un punto que no se debe olvidar es que utilizar esta vía implica pagar peaje en tres estaciones. Los vacacionistas que viajen al departamento de La Paz, a través de la ruta de Comayagua, también encontrarán una calzada en óptimas condiciones.

Luego pueden seguir hacia San Pedro de Tutule y Marcala, donde actualmente se trabaja en el bacheo de al menos tres kilómetros. Desde Marcala pueden tomar el desvío hacia La Esperanza y San Juan del Caite, en Intibucá. La misma carretera conduce a Gracias, Lempira, hasta llegar a Santa Rosa de Copán, donde la vía está reparada y en buen estado de conservación, prometió el funcionario. Luego pueden seguir hacia San Pedro de Tutule y Marcala, donde actualmente se trabaja en el bacheo de al menos tres kilómetros. Desde Marcala pueden tomar el desvío hacia La Esperanza y San Juan del Caite, en Intibucá. La misma carretera conduce a Gracias, Lempira, hasta llegar a Santa Rosa de Copán, donde la vía está reparada y en buen estado de conservación, prometió el funcionario.

El Caribe

Las familias cuyo destino las lleva a circular por la carretera de San Pedro Sula a La Barca, y de La Barca a El Progreso, Yoro, en dirección a Tela, Atlántida, tampoco encontrarán problemas. Actualmente se reparan algunas grietas y tramos en mal estado, aseguró el ministro. Mientras tanto, el tramo del desvío a La Barca, en la CA-5 Norte, hacia El Progreso, cruzando por Santa Rita, Yoro, ha sido bacheado, pero su construcción sigue incompleta porque es parte del proyecto del Corredor Turístico. De Tela a La Ceiba, Atlántida, prácticamente no existe ningún bache, aseguró Ehrler. Estas condiciones se mantienen hasta llegar a Sonaguera y Tocoa, en Colón, donde sí hay tramos descuidados, pero la SIT aseguró que en octubre ya estarán intervenidos.

Hacia Trujillo todavía continúan trabajando dos empresas porque la carretera estaba destruida. Se recomienda transitar con precaución y hacerlo de día. No obstante, para llegar a Trujillo desde Tegucigalpa, los conductores también pueden viajar a través del Corredor Agrícola, es decir, salir por Olancho, cruzar San Esteban y llegar hasta Bonito Oriental, Colón, donde no hay problemas graves de baches, según el funcionario.

En el sur

Si bien los habitantes de Tegucigalpa optan durante estos feriados por disfrutar del sol y la arena de las playas del norte y el litoral, estos desplazamientos suelen ser largos y con estadías prolongadas. Por otro lado, hay un grupo de viajeros que planea disfrutar de un paseo en un mismo día. Estas personas suelen movilizarse hacia el océano Pacífico, con destino a San Lorenzo y Amapala, en Valle. Otros prefieren viajar unos kilómetros más para disfrutar de las playas de arena volcánica de Cedeño, en Marcovia, Choluteca.

Olancho y El Paraíso también figuran en el mapa de ruta de los vacacionistas, principalmente de aquellos que aprovechan el asueto de octubre para visitar a sus familiares tierra adentro. El mensaje es el mismo: analizar la mejor ruta y manejar con cuidado. Hacia el sur de Honduras, saliendo de Tegucigalpa, siempre se genera congestionamiento. Luego se viaja por una carretera de concreto hidráulico, con problemas en las losas de algunos tramos entre Pespire y Jícaro Galán. La mayor parte de las carreteras están en buen estado al llegar a San Lorenzo. Incluso la que conduce a Coyolito y a las playas de Amapala se encuentra totalmente bacheada, con los últimos cinco kilómetros de concreto hidráulico terminados. La carretera hacia El Amatillo, punto fronterizo entre El Salvador y Honduras, pasando por Nacaome y Goascorán para tomar el Canal Seco y llegar a la CA-5 Norte, a la altura de Comayagua, también se encuentra en buen estado.