Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones mayormente secas predominarán durante la mañana de este sábado 21 de noviembre en Honduras; sin embargo, por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles en varias regiones del territorio nacional debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe. De acuerdo con Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones se presentarán principalmente en sectores de las regiones norte, oriente, centro y suroccidente del país.

Centeno explicó que el ingreso de humedad desde el Caribe favorecerá las lluvias durante la segunda parte del día. Para el resto del territorio nacional también se esperan precipitaciones de carácter débil. La región sur será la excepción, ya que, según el pronóstico, en esa zona prevalecerán las condiciones secas durante la jornada. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje, tanto en el mar Caribe como en el golfo de Fonseca, se mantendrá entre uno y tres pies de altura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por regiones

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 19 grados. En la región central se esperan temperaturas de hasta 30 grados Celsius, mientras que la mínima será de 20 grados. Para la región insular, el pronóstico establece una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 24 grados.