MUÑECA. Por eso dicen que gallina que come huevos... Parece que la muñeca de la mafia ya volvió a sus andadas y en los dominios de Pablo Emilio juran que no justifica 30 milloncitos.

BASES. Será que ya no le hace, pero la muñeca de la mafia salió de su chola saludando a las bases, como si fuera candidata, contenta, erguida y luciendo su voluptuoso cuerpo.

ACOSTAR. La muñeca asegura que un don Juan de la ATIC, “se quería acostar conmigo”, sepa Judas a cambio de qué. Por lo menos tiene buen gusto el hombrón.

BARTOLO. No tarda en reaparecer Bartolo reviviendo la saga de las “muñecas de la mafia” cachurecas, solo que ahora quién sabe cómo le vaya, porque una de las ilustres es alta poporoila.

PRÓFUGO. Aunque dijo que no quería contestarle a un prófugo de la justicia, el Tommy salió a responderle al Redondo, quien, después que su partido Libre nunca movió un dedo para combatir a los criminales, hoy tiene el valor -junto a la esposa del excandidato liberal- de salir a criticar los intentos que se hacen por enderezar el desmadre que dejaron.

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PUSO. Por cierto, nadie dice nada de la responsabilidad y complicidad de Nasralla y compañía en la sarta de delitos que cometió el Redondo, porque él lo puso en el Congreso como parte de las negociaciones con su alero Mel Zelaya.

SEDA. El tigre del sur le recuerda a LR que, en cuatro años, nunca hicieron nada por combatir las maras, la extorsión, los homicidios y al Cartel del Diablo, porque trataron a los criminales con guantes de seda como parte de su política de “dejar hacer y dejar pasar”.

TRÁNSITO. Avisa Juan Diego la instalación del primer centro de monitoreo de tránsito en la capital, en tiempo real, con 120 nuevas intersecciones. El sistema incluye cámaras, lectores de placas, dispositivos GPS y medición del flujo vehicular.

ANGIE. Absueltos los gringos del Delta Teams por el caso de Angie Peña y únicamente fueron hallados culpables por asociación ilícita. ¿Estáis oyendo, Julissa?

LLAMADAS. La sentencia revela que Angie hizo varias llamadas el 30 de diciembre -horas antes de su desaparición- y que la persona a la que llamó -dieron su número de celular- se desplazó a Roatán al día siguiente, se supone, a reunirse con ella, y el Tribunal ordena al MP investigar a esta persona.

DELTAS. Urtecho Jeamborde, abogado de los Deltas, dijo que no quería ni referirse a Julissa, porque donde sea que va solo llega a armar problemas. Será.