Nasry Asfura no dijo que Bukele paga a hondureños para vacacionar en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que asegura que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, paga a hondureños para viajar a ese país durante el feriado Morazánico. Sin embargo, es falso. No se encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la veracidad de la cita viral. Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó a EH Verifica que el mandatario hondureño no realizó esa declaración. “Hay información confidencial que indica que Nayib Bukele está financiando las caravanas turísticas hacia El Salvador: Bukele le está pagando a la gente para que vaya de vacaciones a El Salvador para dejar mal a mi gobierno”, dice literalmente el texto que se muestra en la publicación que circula en Facebook, compartida más de 290 veces desde el 4 de octubre de 2026.

El Feriado Morazánico surgió en 2014, cuando el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 78-2014 para unificar tres feriados de octubre: el Día del Soldado, celebrado el 3 de octubre en honor al nacimiento de Francisco Morazán; el Día de la Raza, el 12 de octubre; y el Día de las Fuerzas Armadas, el 21 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo 78-2015, el Congreso Nacional dispuso trasladar estos tres feriados a la primera semana de octubre. El feriado fue creado principalmente para impulsar el turismo interno y dinamizar la economía nacional. Para 2026, la Secretaría de Turismo proyecta que unas 500,000 personas se movilicen hacia destinos nacionales y generen una derrama económica cercana a los 600 millones de lempiras. Precisamente por el movimiento de personas que genera el Morazánico, este año el Instituto Hondureño de Turismo impulsa la campaña “Salí, quédate en Honduras”, con la que busca que los hondureños aprovechen el descanso para visitar destinos nacionales y que una mayor parte del gasto turístico permanezca dentro del país. Por su parte, El Salvador se ha convertido en uno de los destinos internacionales elegidos por hondureños durante el Feriado Morazánico. La cercanía entre ambos países, el desplazamiento por vía terrestre y la oferta de playas, sitios históricos y otros atractivos turísticos facilitan los viajes durante los días de asueto. Durante este periodo también aumenta el movimiento de viajeros hondureños hacia territorio salvadoreño por los distintos puntos fronterizos. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) arrojaron que durante el Feriado Morazánico de 2025 cerca de 74,000 hondureños salieron del país. De ellos, 30,678 viajaron hacia El Salvador, frente a 12,963 que se dirigieron a Guatemala y 6,580 a Nicaragua.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + Nayib Bukele + paga + hondureños + vacaciones + El Salvador” no arrojó entrevistas, conferencias de prensa, comunicados oficiales ni publicaciones de medios confiables que respalden la frase. La pesquisa se amplió mediante consultas textuales de la frase completa y de fragmentos de la supuesta declaración en otros motores de búsqueda y redes sociales. Tampoco se encontraron registros independientes que permitieran establecer que Asfura pronunció esas palabras. Los resultados remiten únicamente a publicaciones difundidas en Facebook que contienen la afirmación objeto de esta verificación. EH Verifica también revisó las cuentas oficiales del mandatario en Facebook , X e Instagram . En las publicaciones disponibles en esas cuentas tampoco se localizaron videos, fotografías, comunicados o textos que documenten la supuesta declaración. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X , Facebook , Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura. Por otra parte, en comunicación con EH Verifica, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, desmintió que el presidente Nasry Asfura haya realizado esas declaraciones. “Es falso”, aclaró Ordóñez.

Sobre la imagen

Además, la imagen que acompaña la publicación es un montaje. La fotografía original corresponde a una conferencia de prensa ofrecida por el presidente Asfura durante la presentación del informe de los primeros seis meses de su gestión, de acuerdo con una pesquisa realizada con Google Lens a partir de la imagen viral.

En la versión que circula en redes, la imagen fue modificada para añadir distintos elementos, entre ellos un sombrero, una vestimenta distinta y un ave.