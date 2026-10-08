¡Hasta diputados se fueron! Miles de hondureños vacacionan en El Salvador

Miles de hondureños han optado por irse a El Salvador para vacacionar durante el feriado de la Semana Morazánica. Pese a la campaña del gobierno para quedarse en Honduras, hasta políticos se fueron al hermano país.
La Secretaría de Prensa de El Salvador compartió imágenes sobre el ingreso de hondureños este día al país hermano por el Feriado Morazánico.
Son muchos los hondureños que han optado por aprovechar el feriado de la Semana Morazánica y vacacionar en El Salvador.
La administración de Nayib Bukele ha montado una campaña para atraer hondureños durante este feriado y el ingreso de catrachos es notorio.
Este jueves 8 de octubre se apreció una gran afluencia de personas cruzando por la aduana de El Amatillo en la zona sur de Honduras.
Uno de los políticos que fue captado en El Salvador durante este feriado es Salvador Nasralla, exdesignado presidencial y candidato presidencial del Partido Liberal en los últimos comicios.
Los hondureños comenzaron a ingresar a El Salvador desde el fin de semana; ayer miércoles se intensificó el ingreso por las fronteras.
En la aduana de El Amatillo y El Poy se ha registrado un considerable tráfico por el movimiento de hondureños este día.
La Secretaría de Prensa de El Salvador publicó en sus redes que "la proyección del Ministerio de Turismo de El Salvador es tener un crecimiento estimado del 20% de visitantes hondureños durante la actual Semana Morazánica (del 3 al 11 de octubre), respecto a similar periodo de 2025".
"En cifras concretas, equivalente a la llegada de 58,522 personas, frente a las 48,768 del año pasado. Puntualmente, los turistas hondureños expresan que vienen a vacacionar al país por dos aspectos fundamentales: La seguridad pública y los destinos turísticos nuevos y renovados", añadió la Secretaría de Prensa.
"El paso por la frontera El Amatillo, en el distrito de Pasaquina, La Unión Norte, se desarrolla de forma ágil y rápida, facilitando el ingreso de las familias hondureñas que visitan el país durante la Semana Morazánica", abonó la Secretaría.
"Este jueves, más familias procedentes de Honduras ingresan a El Salvador por el punto fronterizo El Amatillo, en el distrito de Pasaquina, La Unión Norte, durante la Semana Morazánica, para disfrutar de los diferentes destinos turísticos que ofrece el país, en un ambiente de seguridad y tranquilidad", puntualizaron.
"El Salvador proyecta recibir 58,522 visitantes hondureños durante la Semana Morazánica, un 20 % más que en 2025. Este incremento se traducirá en mayor movimiento para el comercio, el turismo y los servicios, dinamizando la economía nacional", añadieron en otra publicación.
Pese a la campaña del gobierno para que los hondureños se quedaran en Honduras, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, fue visto en El Amatillo para irse a vacacionar a El Salvador.
En El Salvador también fue visto el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien hizo el viaje junto a su hermana y su pareja Suyen Muñoz, excomisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras.