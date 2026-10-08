DNVT sanciona a más de 550 conductores durante el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 550 conductores han sido sancionados por diferentes faltas e infracciones a la normativa vial durante los operativos desarrollados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el marco del Feriado Morazánico. Como parte de las acciones de seguridad vial, la DNVT mantiene desplegados más de 270 puntos de control vial en la zona noroccidental del país. Los dispositivos se concentran estratégicamente en las principales carreteras y salidas de San Pedro Sula, con el objetivo de fortalecer la presencia policial, la prevención de accidentes y la aplicación de la Ley de Tránsito.

En los puntos de control, los agentes solicitan la documentación de los conductores y de las unidades de transporte. En algunos casos, también realizan pruebas de alcoholemia. Se informó que los agentes de la DNVT continúan realizando inspecciones a conductores y vehículos, controles preventivos y pruebas de alcoholemia, con prioridad en las vías de mayor circulación durante el Feriado Morazánico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades policiales informaron que los operativos son constantes y se extenderán hasta el domingo, cuando los turistas retornen a sus lugares de origen.