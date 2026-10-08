DNVT sanciona a más de 550 conductores durante el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 550 conductores han sido sancionados por diferentes faltas e infracciones a la normativa vial durante los operativos desarrollados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el marco del Feriado Morazánico.
Como parte de las acciones de seguridad vial, la DNVT mantiene desplegados más de 270 puntos de control vial en la zona noroccidental del país.
Los dispositivos se concentran estratégicamente en las principales carreteras y salidas de San Pedro Sula, con el objetivo de fortalecer la presencia policial, la prevención de accidentes y la aplicación de la Ley de Tránsito.
En los puntos de control, los agentes solicitan la documentación de los conductores y de las unidades de transporte. En algunos casos, también realizan pruebas de alcoholemia.
Se informó que los agentes de la DNVT continúan realizando inspecciones a conductores y vehículos, controles preventivos y pruebas de alcoholemia, con prioridad en las vías de mayor circulación durante el Feriado Morazánico.
Las autoridades policiales informaron que los operativos son constantes y se extenderán hasta el domingo, cuando los turistas retornen a sus lugares de origen.
Las autoridades piden a los conductores tomar medidas de prevención para evitar accidentes en las carreteras del país, especialmente en las zonas donde se registran lluvias.
Además, recomiendan no ingerir bebidas alcohólicas al conducir, ya que esto puede provocar accidentes y dejar luto y dolor en las familias hondureñas.
Otra de las recomendaciones es viajar durante el día cuando se presenten condiciones climáticas adversas, debido a que durante la noche aumentan los riesgos en las carreteras.