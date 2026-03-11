Tránsito interviene la salida al sur de la capital para agilizar el tráfico

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reforzó los operativos de control vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa como parte de la “Operación Pulso”, una estrategia orientada a mejorar la circulación y prevenir accidentes en uno de los puntos más congestionados de la capital.

El director de la Policía de Tránsito, comisionado Lenín Morell Andino, explicó que gran parte de los accidentes que se registran en las calles y carreteras del país se deben al comportamiento de los conductores.

“La mayoría de accidentes que se dan son por factor humano, no respetamos las señales, exceso de velocidad, rebasar en fila, todo ese tipo de acciones causa accidentes”, expresó el jefe policial.

Según detalló, aunque las labores de regulación se realizan diariamente, en esta ocasión se ha destinado mayor recurso humano en la zona sur de la ciudad debido al constante congestionamiento que se registra en ese sector.

“La actividad de nosotros es a diario; obviamente hoy utilizamos mayor recurso acá. Quisiéramos tenerlo en las diferentes salidas, pero poco a poco; lo que queremos transmitir aquí, aparte de regular, es dejar el mensaje de que si el policía no está, que lo haga el ciudadano solo, porque no podemos tener en cada bocacalle un agente”, manifestó el comisionado.

El funcionario indicó que los agentes estarán desplegados las 24 horas del día, los siete días de la semana, en varios puntos estratégicos de la zona.

Asimismo, añadió que la presencia policial también se mantendrá en otros sectores con alta carga vehicular como El Cortijo y el puente Germania, con el objetivo de mejorar el flujo del tránsito y evitar maniobras indebidas por parte de los conductores.

La intervención forma parte de la Operación Pulso, un operativo que busca reforzar la presencia policial y las acciones de control vial en puntos críticos de la capital para reducir accidentes y ordenar la circulación.

El despliegue de las autoridades ocurre en medio del persistente caos vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa, donde el alto flujo de automóviles, cruces conflictivos y maniobras imprudentes han generado congestionamientos que afectan diariamente a miles de conductores.