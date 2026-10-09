Videos del pánico que se vivió en Panamá tras terremoto de 7.7 y alerta de tsunami

Ciudad de Panamá.- Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió el sureste de Panamá este viernes 9 de octubre, y las imágenes que muestran los momentos de pánico y tensión comenzaron a circular en las diversas redes sociales. El fenómeno se registró a las 12:56 (hora local), con una profundidad de 10 kilómetros, según indica el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que inicialmente había reportado una magnitud de 7.6, que luego fue actualizada a 7.7.

Terremoto en Panamá 🇵🇦 Videos de viviendas colapsadas se viralizan después del terremoto en Panamá. https://t.co/xXuSrRBbuB — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) October 9, 2026

El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste panameño, y a unos 239 kilómetros de la capital, de acuerdo con el USGS. En Ciudad de Panamá, el temblor se sintió con mucha potencia. Varios edificios del área bancaria tuvieron que ser desalojados de inmediato. Otras arterias del sureste se vieron abatidas por el movimiento telúrico, dejando inmuebles con evidentes daños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Se conocen las primeras imágenes de la situación en Panamá luego del fuerte terremoto que ocurrió en el país durante la tarde de este viernes. Los reportes indican que el evento tuvo una magnitud de 8.0, mientras se mantiene la alerta de tsunami. https://t.co/jPlq1DuVVu https://t.co/p8S5jVx6Dh — NTN24 (@NTN24) October 9, 2026

En redes también circula un video que se convirtió en tendencia, donde se observa cuando cinco conductores deportivos tuvieron que interrumpir su transmisión en vivo para el medio RPC de Panamá, debido al terremoto. "Todo, cualquier club, cualquier cualquiera cosa y, mira, está temblando porque lo que está pasando", se escucha decir a uno de los panelistas.

"No, no, no, no... Cuidado, compañero, cuidado, compañero.", decía otro mientras empiezan a levantarse de sus lugares, abandonando la transmisión por el pánico.

Tras el fenómeno han salido un sinfín de imágenes y videos que muestran los segundos de tensión en diversas partes de Panamá.

Llamado a la calma

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino instó a la población a través de sus redes sociales a "mantener la calma". Solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que "informen sobre los efectos". El mandatario también aseguró que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden".

ÚLTIMA HORA | Se registran severos daños en varias regiones de Panamá tras potente terremoto: El Servicio Geológico de EEUU actualizó a 7,7 la magnitud del sismo. https://t.co/HxMBmhDvT2 https://t.co/MZjTLTM2tJ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 9, 2026

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han informado si el sismo dejó muertos o heridos, y al inicio no se reportaron daños estructurales de relevancia. Aunque el impacto no se quedó en Panamá. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.