Vaguada dejará lluvias y tormentas eléctricas este sábado en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional mantendrá las precipitaciones dispersas en la mayoría de las regiones de Honduras este sábado 10 de octubre de 2026, con lluvias de moderadas a fuertes y actividad eléctrica en zonas del occidente y centro del país. Víctor Ortega, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que durante la tarde también se espera el ingreso de una onda tropical por el oriente del territorio hondureño. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán en la mayor parte del país, mientras que las condiciones de lluvia más intensas, acompañadas de actividad eléctrica, se esperan en las regiones occidental y central, así como en algunas áreas del centro, según detalló Ortega.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura. Para el golfo de Fonseca, el pronóstico establece olas de entre dos y cuatro pies, de acuerdo con la información proporcionada por Cenaos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por región

En el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 20 grados. Para el resto de la región central, las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 30 grados. En la región insular se pronostica una máxima de 31 grados y una mínima de 27 grados Celsius, mientras que en la región norte los valores alcanzarán los 32 grados como máximo y descenderán hasta los 24 grados.