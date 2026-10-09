Feriado Morazánico avanza sin mayores incidencias, según Copeco

“El saldo de accidentes viales y de pérdidas de vidas en este feriado Morazánico es muy bajo para el movimiento masivo que se dio. Eso refleja el trabajo de prevención y vigilancia que hemos realizado”, destacó.

Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de Copeco, informó que también se contabilizan 22 colisiones y seis volcamientos. Hasta ese corte, según el funcionario, no se reportan fallecidos por sumersión.

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona fallecida, 61 lesionados y 28 accidentes viales figuran en el balance de incidencias reportado hasta el mediodía de este 9 de octubre por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) durante el feriado Morazánico, que entra en su etapa de retorno en medio de un llamado a conducir con precaución debido a las lluvias.

El funcionario detalló que más de 24,000 personas han participado en las labores de seguridad y prevención desplegadas en el territorio nacional para atender a quienes se movilizaron hacia distintos destinos durante las vacaciones.

El balance también incluye los controles de alcoholemia. De acuerdo con Copeco, se realizaron 4,011 pruebas a conductores, de las cuales 357 resultaron positivas.

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“Fueron personas a las que se les hizo la prueba y se les indicó que no podían continuar conduciendo. Eso pudo haber evitado accidentes viales e incluso hechos fatales”, señaló.

Los operativos se desarrollan de manera coordinada entre la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa), Copeco y otras instituciones que participan en los puestos de control.

Reyes indicó que los resultados positivos de las pruebas de alcoholemia son inferiores a los registrados durante la Semana Santa de este año.

En cuanto a la atención de emergencias, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos reporta 179 traslados en ambulancia, realizados mediante la coordinación de instituciones como la Cruz Roja, la Cruz Verde, el Cuerpo de Bomberos y Copeco.

El funcionario atribuyó parte de los resultados a las medidas de prevención promovidas antes del feriado, entre ellas reducir la velocidad, revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y evitar viajar durante las horas de menor visibilidad.

“Les pedimos que regresen con mucha precaución. La lluvia, la velocidad y las carreteras húmedas no son una buena combinación”, advirtió.

El llamado cobra importancia de cara al sábado y domingo, cuando se espera un aumento en el flujo de viajeros que retornarán a sus hogares.

Copeco recomendó evitar conducir entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, además de planificar el recorrido tomando en cuenta las condiciones del clima.

Las autoridades instaron a los conductores a mantener la prudencia durante el retorno y seguir las medidas de prevención para reducir el riesgo de accidentes.