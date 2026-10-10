Copeco declara alerta amarilla y verde por 48 horas en varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta amarilla y verde para varias regiones de Honduras debido a las condiciones de humedad y las lluvias que persisten en varias regiones del país.
La alerta amarilla comprende el Distrito Central, en Francisco Morazán, y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones por el incremento de las precipitaciones y el caudal de los ríos.
En Alianza, la medida abarca las comunidades de Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales.
Por otra parte, la alerta verde se mantiene para los departamentos de Santa Bárbara y Copán, así como para el municipio de Choluteca y sus comunidades de Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna y El Carrizo, además de sectores aledaños.
En el departamento de Cortés, la alerta verde incluye la ciudad de San Pedro Sula, debido a las condiciones meteorológicas que podrían generar incidentes en las zonas expuestas a las lluvias.
🟡🟢COPECO actualiza Alertas en el territorio nacional🟡🟢 https://t.co/j9oXNdFZiR— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 10, 2026
Dichas medidas entraron en vigencia a partir de las 6:00 p.m. de este sábado 10 de octubre y se extenderán durante 48 horas.
Recomendaciones
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones, especialmente quienes residen en zonas bajas, cerca de ríos y quebradas o en sectores propensos a deslizamientos.
Asimismo, se aconseja evitar cruzar ríos, quebradas y vados cuando presenten un aumento en su caudal, además de atender las instrucciones de los organismos de primera respuesta ante cualquier situación de emergencia.
Las autoridades mantienen el llamado a la prevención para reducir los riesgos asociados a las lluvias y evitar poner en peligro la vida de las personas que habitan en las zonas bajo vigilancia.