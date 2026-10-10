Copeco declara alerta amarilla y verde por 48 horas en varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) emitió alerta amarilla y verde para varias regiones de Honduras debido a las condiciones de humedad y las lluvias que persisten en varias regiones del país.

La alerta amarilla comprende el Distrito Central, en Francisco Morazán, y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones por el incremento de las precipitaciones y el caudal de los ríos.

En Alianza, la medida abarca las comunidades de Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales.

Por otra parte, la alerta verde se mantiene para los departamentos de Santa Bárbara y Copán, así como para el municipio de Choluteca y sus comunidades de Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna y El Carrizo, además de sectores aledaños.