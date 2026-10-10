Johana Bermúdez: Honduras tiene dos mares, pero El Salvador vende seguridad y surf

La publicación de Bermúdez llegó en una semana en la que El Salvador proyectó recibir a 58,522 visitantes hondureños, un 20% más que durante 2025.

En medio de las críticas por la salida de turistas hacia el país vecino, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, recordó las ventajas de Honduras y lanzó una comparación que avivó el debate turístico.

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tiene dos mares, arrecifes, ruinas mayas y cultura garífuna, pero durante este Feriado Morazánico , miles de hondureños cruzaron la frontera para vacacionar en El Salvador.

El país vecino desplegó una campaña dirigida al mercado hondureño, con promociones de sus destinos y actividades especiales para atraer a quienes buscaban dónde pasar sus vacaciones.

Mientras tanto, en Honduras, el debate se centró en la estrategia para impulsar el turismo interno, los precios que enfrentan los viajeros, la percepción de inseguridad y los altos precios de los combustibles.

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La controversia incluso llegó al Congreso Nacional, donde diputados anunciaron que pedirán explicaciones al secretario de Turismo, Andrés Ehrler, por la salida de compatriotas hacia el país vecino.

En ese escenario, Bermúdez enumeró cinco ventajas que, a su juicio, distinguen a Honduras: sus costas en el Caribe y el Pacífico; las Islas de la Bahía y el arrecife mesoamericano; las ruinas de Copán; la cultura garífuna; y sus áreas naturales, entre ellas el Parque Nacional Pico Bonito, el lago de Yojoa y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, resumió su comparación con una frase que apunta directamente a la oferta del país vecino: “El Salvador vende seguridad y surf, pero Honduras tiene lo que no se puede construir”.

También destacó que El Salvador tiene una extensión territorial mucho menor y agradeció a los salvadoreños por recibir a los hondureños durante el feriado.

Honduras no necesita inventarse playas, montañas ni patrimonio cultural para atraer visitantes. Lo que está en discusión es cómo convertir esas riquezas en una oferta turística competitiva, con precios accesibles, seguridad y una promoción capaz de convencer a los propios hondureños de quedarse en el país.

Mientras las redes sociales se llenan de publicaciones que recuerdan las bellezas nacionales, incluidas imágenes promocionales que han generado comentarios por el uso de inteligencia artificial, la pregunta sigue siendo qué tan efectiva resulta la promoción si una parte de los vacacionistas decidió hacer sus maletas rumbo a El Salvador.

Tener dos mares es una ventaja geográfica; lograr que los hondureños quieran disfrutarlos durante el feriado es una tarea de gestión.

En esta Semana Morazánica, al menos por el movimiento de viajeros hacia el país vecino, la comparación turística terminó siendo más amplia que una discusión entre playas, surf y arrecifes.