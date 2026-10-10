Lluvias comenzarían a disminuir en la capital a partir del 20 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias en la capital podrían comenzar a disminuir a partir del próximo 20 de octubre, según las proyecciones que manejan especialistas en meteorología, lo que mantiene la preocupación por las reservas de agua para los próximos meses. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), explicó que la tendencia apunta a una reducción de las precipitaciones durante la segunda quincena de octubre. “Muchos especialistas en el tema nos dicen que a partir de más o menos el 20 de octubre la tendencia es a la baja o casi la disminución de las lluvias”.

Este panorama representa un desafío para el abastecimiento de agua en el Distrito Central, ya que las autoridades deberán administrar las reservas acumuladas durante el mes para cubrir la demanda durante el cierre de 2026 y la próxima temporada seca. Aunque las lluvias recientes han permitido recuperar parte del volumen de las represas, las autoridades consideran que todavía no hay suficiente agua para reducir los racionamientos. “Ya hay volúmenes importantes, más no los suficientes para poder pensar en que vamos a disminuir el horario de distribución a tres días, por decir algo, porque tenemos siete meses por delante de no precipitaciones y vamos a tener que llegar hasta mayo con lo que tengamos en los embalses”, advirtió Quiñónez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con las proyecciones mencionadas por el funcionario, las precipitaciones importantes volverían hasta mayo de 2027. Por ello, el agua que se logre almacenar durante las próximas semanas será fundamental para sostener el suministro durante los meses secos.

Racionamientos