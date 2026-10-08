Los Laureles sube al límite con lluvias y La Concepción sigue en 35%: prueban trasvase

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días, han causado un giro drástico en la sequía que azotaba al país, especialmente a la capital. A continuación los detalles sobre los niveles de las represas según los últimos reportes de las autoridades.
El repunte repentino en los embalses, alimentado por las constantes lluvias registradas en las zonas de recarga, catapultó a la represa Los Laureles a niveles muy altos de almacenamiento que la sitúan en su límite, rozando el 73% de su capacidad.
En cambio, La Concepción apenas supera el 35%. Para cerrar esa brecha, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) inició las pruebas del trasvase entre ambos embalses.
De momento, los técnicos están en la fase 1, que consiste en realizar pruebas hidráulicas, medir caudales, revisar las condiciones de operación y vigilar la calidad del agua.
Según las autoridades, el recorrido no es corto. El sistema usa bombeo y una conducción de unos 10.65 kilómetros, y una tubería conecta las dos represas.
Si los resultados son satisfactorios, UMAPS prevé pasar a la etapa 2, que sería la operación continua del trasvase. Ese salto convertiría una prueba técnica en una fuente real de alivio para el abastecimiento de la capital.
La Concepción, en cambio, avanza más despacio. Según datos de UMAPS, pasó de 31.96% a 35.43% entre los reportes de esta semana. Mientras tanto, el agua seguirá distribuyéndose según los horarios establecidos.
Las mismas lluvias que alivian a las represas también ponen a prueba a la ciudad. La capital estuvo bajo alerta amarilla durante 48 horas por riesgo de deslizamientos e inundaciones, con suelos saturados en sectores como la colonia Villa Unión, donde al menos 13 viviendas quedaron soterradas y más de 70 personas tuvieron que ser evacuadas.