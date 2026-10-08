Los Laureles sube al límite con lluvias y La Concepción sigue en 35%: prueban trasvase

Las mismas lluvias que alivian a las represas también ponen a prueba a la ciudad. La capital estuvo bajo alerta amarilla durante 48 horas por riesgo de deslizamientos e inundaciones, con suelos saturados en sectores como la colonia Villa Unión, donde al menos 13 viviendas quedaron soterradas y más de 70 personas tuvieron que ser evacuadas.