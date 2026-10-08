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Los Laureles sube al límite con lluvias y La Concepción sigue en 35%: prueban trasvase

Los Laureles ronda el 73% y La Concepción apenas llega al 35%. Para equilibrar ambas fuentes, UMAPS prueba un trasvase por bombeo de 10.65 kilómetros

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 17:58
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Las intensas lluvias registradas durante los últimos días, han causado un giro drástico en la sequía que azotaba al país, especialmente a la capital. A continuación los detalles sobre los niveles de las represas según los últimos reportes de las autoridades.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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El repunte repentino en los embalses, alimentado por las constantes lluvias registradas en las zonas de recarga, catapultó a la represa Los Laureles a niveles muy altos de almacenamiento que la sitúan en su límite, rozando el 73% de su capacidad.

Foto: David Romero / EL HERALDO
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En cambio, La Concepción apenas supera el 35%. Para cerrar esa brecha, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) inició las pruebas del trasvase entre ambos embalses.

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De momento, los técnicos están en la fase 1, que consiste en realizar pruebas hidráulicas, medir caudales, revisar las condiciones de operación y vigilar la calidad del agua.

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Según las autoridades, el recorrido no es corto. El sistema usa bombeo y una conducción de unos 10.65 kilómetros, y una tubería conecta las dos represas.

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Si los resultados son satisfactorios, UMAPS prevé pasar a la etapa 2, que sería la operación continua del trasvase. Ese salto convertiría una prueba técnica en una fuente real de alivio para el abastecimiento de la capital.

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La Concepción, en cambio, avanza más despacio. Según datos de UMAPS, pasó de 31.96% a 35.43% entre los reportes de esta semana. Mientras tanto, el agua seguirá distribuyéndose según los horarios establecidos.

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Las mismas lluvias que alivian a las represas también ponen a prueba a la ciudad. La capital estuvo bajo alerta amarilla durante 48 horas por riesgo de deslizamientos e inundaciones, con suelos saturados en sectores como la colonia Villa Unión, donde al menos 13 viviendas quedaron soterradas y más de 70 personas tuvieron que ser evacuadas.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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