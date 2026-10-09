Alcaldía coloca más de 1,000 avisos para retirar vehículos chatarra en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,000 avisos ha colocado la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a propietarios de vehículos abandonados en calles y espacios públicos de la capital, como parte del operativo Chatarra. Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, informó que las autoridades también han decomisado más de 100 vehículos desde que comenzaron los operativos. “Seguimos con el operativo chatarra, hasta el momento, hemos decomisado más de 100 vehículos, pero ya hemos puesto más de 1,000 avisos a propietarios para que puedan retirar estos vehículos antes de que nosotros lleguemos para retirarlos”, explicó.

Cabe recordar que la medida contempla primero una notificación a los propietarios, quienes disponen de 72 horas para retirar los automóviles. En caso de que no se cumpla con el plazo, las unidades son trasladadas por los agentes policiales en grúas a instalaciones municipales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Dónde se desarrolla el operativo?

Según las autoridades municipales, los operativos ya se ejecutaron en la salida al norte y la salida a Olancho. Ahora, las acciones están pendientes en las salidas al oriente y al sur del municipio. La Policía Municipal también ha intervenido en barrios y colonias, donde los vehículos abandonados ocupan espacios en las calles y otras áreas de uso público. Entre los sectores donde se han desarrollado los operativos figuran la colonia Centroamérica Oeste, la residencial Altos del Trapiche, Los Girasoles y la colonia Kennedy. La municipalidad prevé continuar con las intervenciones en otros barrios y colonias para identificar más automóviles que permanezcan abandonados y notificar a sus propietarios.