Tras liberar agua por dos días, UMAPS levanta cortina inflable de la represa Los Laureles

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) levantó este viernes la cortina inflable de la represa Los Laureles, luego de realizar pruebas mecánicas y de resistencia, con el objetivo de aprovechar las lluvias y aumentar su capacidad.

“Tras realizar las pruebas mecánicas y de resistencia, se levanta la presa para aprovechar los aportes de lluvia y aumentar el almacenamiento del embalse, que actualmente cuenta con un 25% de volumen disponible para alcanzar su capacidad máxima”, detalló la oficina municipal en sus redes sociales.

Según informó la institución, el embalse dispone actualmente de un 75% de su capacidad, lo que representa un poco más de siete millones de metros cúbicos.

Las autoridades esperan que, con las próximas lluvias, logre llegar al 100%. La presa inflable permite aumentar el volumen de Los Laureles en tres millones de metros cúbicos, por lo que llega a un nivel de unos 10 millones de metros cúbicos.