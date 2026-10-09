Tras liberar agua por dos días, UMAPS levanta cortina inflable de la represa Los Laureles

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) levantó este viernes la cortina inflable de la represa Los Laureles, luego de realizar pruebas mecánicas y de resistencia, con el objetivo de aprovechar las lluvias y aumentar su capacidad.
“Tras realizar las pruebas mecánicas y de resistencia, se levanta la presa para aprovechar los aportes de lluvia y aumentar el almacenamiento del embalse, que actualmente cuenta con un 25% de volumen disponible para alcanzar su capacidad máxima”, detalló la oficina municipal en sus redes sociales.
Según informó la institución, el embalse dispone actualmente de un 75% de su capacidad, lo que representa un poco más de siete millones de metros cúbicos.
Las autoridades esperan que, con las próximas lluvias, logre llegar al 100%. La presa inflable permite aumentar el volumen de Los Laureles en tres millones de metros cúbicos, por lo que llega a un nivel de unos 10 millones de metros cúbicos.
La decisión se produce dos días después de que se registrara un rebose de agua en la represa. En ese momento, las autoridades decidieron liberar agua durante dos días antes de volver a levantar las cortinas.
La salida temporal de agua respondió a criterios técnicos relacionados con las primeras lluvias de la temporada, que suelen arrastrar materiales acumulados en las zonas de aporte hacia los embalses, explicaron las autoridades.
Entre esos materiales figuran lodo, sedimentos, basura y materia orgánica que llegan con la escorrentía de las lluvias. Además, la liberación del agua también permitió revisar el funcionamiento de las cortinas.
Con las cortinas levantadas, la UMAPS busca captar los aportes de las precipitaciones y aumentar las reservas disponibles para el abastecimiento de agua en la capital.
Las autoridades también anunciaron que ya está preparado el sistema de trasvase para canalizar agua de Los Laurales a La Concepción.