Represa Los Laureles podría superar el 60% de su nivel este martes por las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.-La represa Los Laureles continúa recuperando su nivel y este lunes alcanzó el 58.33% de su capacidad, de acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

El comportamiento de la represa mantiene la expectativa de una recuperación mayor durante las próximas horas, ya que según las proyecciones, el embalse podría superar el 60% de su capacidad este martes 6 de octubre.

El incremento se produce gracias a las lluvias registradas en las zonas de Lepaterique donde nacen los afluentes que alimentan las fuentes de agua de la capital y que está permitiendo una recuperación del subsistema Los Laureles en las últimas semanas.

Los datos de UMAPS muestran que el embalse pasó de almacenar 5,347 millones de metros cúbicos el sábado a 5,686 millones el domingo. Para este lunes, el volumen aumentó hasta 6,126 millones de metros cúbicos.

En tres días, el nivel de Los Laureles pasó de 50.91% a 58.33%, lo que representa un incremento de 7.42 puntos porcentuales en su capacidad.

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La recuperación ocurre después de varios días de precipitaciones en la zona central del país, particularmente en sectores vinculados con las microcuencas que aportan agua al sistema que abastece a Tegucigalpa y Comayagüela.

Para este martes se mantiene la expectativa de que las lluvias continúen y permitan que Los Laureles avance hasta superar la barrera del 60% de almacenamiento.