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Represa Los Laureles alcanza el 58% de su capacidad

Así luce la represa Los Laureles, que ya alcanza el 58% de su capacidad. El agua bajo el puente del anillo Periférico refleja la paulatina recuperación del embalse.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 22:51
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