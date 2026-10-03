Los Laureles alcanza 50.91% de almacenamiento y pasa a riesgo medio

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de agua potable que viven los capitalinos obliga a aplicar racionamientos de hasta 12 días en algunos sectores, mientras las autoridades municipales vigilan los niveles de los principales embalses que abastecen a la capital.
Ante este escenario hay buenas noticias: la represa Los Laureles continúa recuperando su nivel y este sábado 3 de octubre alcanzó el 50.91 % de su capacidad, de acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
Esto significa que el embalse alcanzó un volumen de agua de 5.347 millones de metros cúbicos, con un nivel de 1,024.10 metros sobre el nivel del mar y una producción en planta de 420 litros por segundo.
El repunte de Los Laureles representa un cambio en el comportamiento que ha tenido el embalse durante la emergencia hídrica y abre la posibilidad de que las autoridades evalúen nuevas medidas para administrar el recurso disponible.
La presa pasó de la categoría de la UMAPS de un riesgo hídrico alto al nivel de riesgo hídrico medio, al llegar a la mitad de su almacenamiento de agua a raíz de las lluvias que caen sobre las motañas de donde nacen los afluentes.
Por su parte, La Concepción, registra 28.54 % de capacidad con un volumen de agua de 10.332 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 700 litros por segundo. Este embalse mantiene su nivel de riego alto.
Analizan activar trasvase
La Alcaldía Municipal del Distrito Central recordó que por lo general cuando la represa Lo Laureles llega un 70% se activa el trasvase, un sistema de conducción de agua de casi 11 kilómetros de tubería que conecta la represa Los Laureles con la represa La Concepción
Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), explicó que la operación normalmente se contempla cuando Los Laureles llegan a ese nivel.
“Normalmente se activa al llegar al 70%, se analiza si las condiciones del clima favorecen para pensar si antes”, explicó Quiñónez.
La posibilidad de activar el trasvase está relacionada con las condiciones del clima y con la cantidad de agua que pueda continuar ingresando al embalse durante las próximas semanas.
Las autoridades evalúan el comportamiento de las lluvias para tomar la decisión, debido a que el objetivo es administrar los niveles de ambos sistemas de abastecimiento.
Actualmente Los Laureles todavía se encuentra por debajo del nivel de 70% que generalmente se utiliza como referencia para activar el trasvase.
Por lo que el racionamiento de agua continúa en el Distrito Central, donde la población sigue dependiendo de la programación establecida por UMAPS para recibir el servicio.