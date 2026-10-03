Los Laureles alcanza 50.91% de almacenamiento y pasa a riesgo medio

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de agua potable que viven los capitalinos obliga a aplicar racionamientos de hasta 12 días en algunos sectores, mientras las autoridades municipales vigilan los niveles de los principales embalses que abastecen a la capital. Ante este escenario hay buenas noticias: la represa Los Laureles continúa recuperando su nivel y este sábado 3 de octubre alcanzó el 50.91 % de su capacidad, de acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Esto significa que el embalse alcanzó un volumen de agua de 5.347 millones de metros cúbicos, con un nivel de 1,024.10 metros sobre el nivel del mar y una producción en planta de 420 litros por segundo.

El repunte de Los Laureles representa un cambio en el comportamiento que ha tenido el embalse durante la emergencia hídrica y abre la posibilidad de que las autoridades evalúen nuevas medidas para administrar el recurso disponible. La presa pasó de la categoría de la UMAPS de un riesgo hídrico alto al nivel de riesgo hídrico medio, al llegar a la mitad de su almacenamiento de agua a raíz de las lluvias que caen sobre las motañas de donde nacen los afluentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, La Concepción, registra 28.54 % de capacidad con un volumen de agua de 10.332 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 700 litros por segundo. Este embalse mantiene su nivel de riego alto.

Analizan activar trasvase

La Alcaldía Municipal del Distrito Central recordó que por lo general cuando la represa Lo Laureles llega un 70% se activa el trasvase, un sistema de conducción de agua de casi 11 kilómetros de tubería que conecta la represa Los Laureles con la represa La Concepción Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), explicó que la operación normalmente se contempla cuando Los Laureles llegan a ese nivel.