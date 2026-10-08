Derrumbe deja 20 afectados y siete viviendas dañadas en la Mololoa

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de siete viviendas presentan daños por los derrumbes registrados en la colonia Mololoa, en Tegucigalpa, donde equipos de emergencia realizan labores de mitigación ante el riesgo de que el terreno continúe cediendo si persisten las lluvias. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, alrededor de cinco familias, integradas por 20 personas, resultaron afectadas por los incidentes. Entre las personas afectadas se contabilizan siete mujeres, seis hombres, cuatro niñas y tres niños.

Ante las condiciones del terreno, las autoridades recomendaron a los residentes de las viviendas aledañas abandonar el lugar como medida preventiva, debido a la posibilidad de que se registren nuevos deslizamientos. Equipos de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las Fuerzas Armadas y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) trabajan de manera conjunta en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las labores incluyen la mitigación de riesgos, la limpieza de escombros y la remoción del lodo que ingresó a las viviendas afectadas. El personal del Cuerpo de Bomberos también se desplazó al sector para supervisar las condiciones del terreno y brindar recomendaciones a las familias, con el objetivo de prevenir mayores afectaciones.