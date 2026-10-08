Afectados por deslizamiento en la Villa Unión regresan para conocer daños tras deslizamiento

Con los trabajos de limpieza iniciaron este jueves su mañana los afectados por el deslizamiento de tierra en la colonia Villa Unión de la capital. Aquí las imágenes.
El deslizamiento ocurrido durante la jornada anterior afectó a 13 hogares y provocó la evacuación preventiva de más de 70 personas, debido al riesgo que representaba la acumulación de tierra y el movimiento del terreno.
Con las primeras horas del día, los residentes regresaron al sector acompañados y bajo las condiciones establecidas por los equipos de emergencia, con el objetivo de verificar los daños ocasionados por el desprendimiento.
Algunos de los propietarios pudieron observar nuevamente sus viviendas, mientras en los alrededores continuaban las labores para retirar la tierra, piedras y otros materiales desplazados por el deslizamiento.
Los trabajos de limpieza se concentran en las áreas donde el material quedó acumulado después del movimiento de tierra. Los equipos que permanecen en el lugar realizan labores para despejar los sectores afectados y facilitar el acceso.
La presencia de maquinaria y personal de emergencia ha permitido avanzar en la remoción de los materiales que quedaron sobre las calles y cerca de las viviendas afectadas.
Durante la jornada también se mantiene la atención a las familias que tuvieron que abandonar preventivamente sus casas ante las condiciones de riesgo existentes en el sector.
La emergencia movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Copeco y equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, quienes desde el miércoles participan en las labores de atención y evaluación de la zona.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que 13 hogares resultaron afectados y que más de 70 personas serían evacuadas de manera preventiva, con la posibilidad de ser trasladadas a albergues seguros.
Una de las principales tareas durante este jueves es retirar el material acumulado para recuperar progresivamente las zonas afectadas y permitir que los equipos puedan continuar con las evaluaciones.
Los residentes que llegaron al lugar también pudieron constatar la magnitud de los daños ocasionados por el deslizamiento, principalmente en las viviendas que quedaron cubiertas parcialmente por tierra.
Las autoridades mantienen las recomendaciones para que las familias permanezcan fuera de las zonas consideradas de riesgo mientras continúan las evaluaciones del terreno.
El deslizamiento generó preocupación entre los habitantes de Villa Unión debido a la cantidad de material que se desprendió y llegó hasta las viviendas ubicadas en el sector.
Las labores de limpieza y remoción continuarán en el área afectada mientras los equipos correspondientes determinan las condiciones de seguridad para las familias y evalúan los daños ocasionados en las viviendas.