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Tras el terremoto, primera dama de Honduras expresa su respaldo a Panamá

La primera dama de Honduras, Lissette del Cid, se solidarizó con Panamá y envió un mensaje de aliento ante los daños ocasionados por el terremoto

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 16:07
Tras el terremoto, primera dama de Honduras expresa su respaldo a Panamá

¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad!”, escribió la primera dama de Honduras en su cuenta oficial de X.

 Fotos: EFE y cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- La primera dama de Honduras, Lissette del Cid, expresó este sábado 10 de octubre su solidaridad con el pueblo de Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió ese país y dejó al menos 27 personas heridas, cientos de evacuados y daños en diversas infraestructuras.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la esposa del presidente hondureño, Nasry Asfura, envió un mensaje de apoyo a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá, así como a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

“Querida Primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas. ¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad!”, escribió Del Cid en su publicación.

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El pronunciamiento de la primera dama hondureña se sumó al mensaje de solidaridad expresado por el presidente Nasry Asfura, quien manifestó su respaldo a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, ante las consecuencias del desastre natural.

Daños

El terremoto provocó afectaciones en diferentes regiones de Panamá, con daños reportados en hospitales, edificios gubernamentales, iglesias, puentes y carreteras, según las evaluaciones iniciales.

De acuerdo con el balance divulgado por las autoridades panameñas, al menos 27 personas resultaron con heridas leves y alrededor de 300 tuvieron que ser evacuadas, mientras que más de 400 edificaciones presentaron daños, entre ellas 142 viviendas y 188 centros escolares.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque continuaban las evaluaciones de los daños ocasionados por el sismo.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y fue reportado con una magnitud de 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá estimó una magnitud de 7,5.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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