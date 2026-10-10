Tras el terremoto, primera dama de Honduras expresa su respaldo a Panamá

Tegucigalpa, Honduras.- La primera dama de Honduras, Lissette del Cid, expresó este sábado 10 de octubre su solidaridad con el pueblo de Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió ese país y dejó al menos 27 personas heridas, cientos de evacuados y daños en diversas infraestructuras.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la esposa del presidente hondureño, Nasry Asfura, envió un mensaje de apoyo a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá, así como a las familias afectadas por el movimiento telúrico.
“Querida Primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas. ¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad!”, escribió Del Cid en su publicación.
Querida Primera Dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, @mulinomaricel , mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas.¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad! 🙏🏻🇭🇳🤝🇵🇦— Primera Dama de Honduras (@lissetteasfura) October 10, 2026
El pronunciamiento de la primera dama hondureña se sumó al mensaje de solidaridad expresado por el presidente Nasry Asfura, quien manifestó su respaldo a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, ante las consecuencias del desastre natural.
Daños
El terremoto provocó afectaciones en diferentes regiones de Panamá, con daños reportados en hospitales, edificios gubernamentales, iglesias, puentes y carreteras, según las evaluaciones iniciales.
De acuerdo con el balance divulgado por las autoridades panameñas, al menos 27 personas resultaron con heridas leves y alrededor de 300 tuvieron que ser evacuadas, mientras que más de 400 edificaciones presentaron daños, entre ellas 142 viviendas y 188 centros escolares.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque continuaban las evaluaciones de los daños ocasionados por el sismo.
El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y fue reportado con una magnitud de 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá estimó una magnitud de 7,5.