Tras el terremoto, primera dama de Honduras expresa su respaldo a Panamá

Tegucigalpa, Honduras.- La primera dama de Honduras, Lissette del Cid, expresó este sábado 10 de octubre su solidaridad con el pueblo de Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió ese país y dejó al menos 27 personas heridas, cientos de evacuados y daños en diversas infraestructuras.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la esposa del presidente hondureño, Nasry Asfura, envió un mensaje de apoyo a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá, así como a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

“Querida Primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas. ¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad!”, escribió Del Cid en su publicación.