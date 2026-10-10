Un día después del terremoto en Panamá: emergencia nacional y $100 millones en daños

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local del viernes 09 de octubre, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.