Iglesia católica de Honduras expresa solidaridad con Panamá tras terremoto de magnitud 7.7

Tegucigalpa, Honduras- La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este sábado su solidaridad con el pueblo panameño tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes Panamá, sin registro de víctimas mortales, y manifestó su "cercanía espiritual" con las familias afectadas por el movimiento sísmico. En un mensaje dirigido al arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, José Domingo Ulloa, los obispos hondureños aseguraron sus oraciones por el pueblo panameño y sus pastores ante los "momentos difíciles" que atraviesa el país.

"Nos unimos espiritualmente a ustedes, pueblo de Panamá y sus pastores, en estos momentos difíciles que están viviendo, a causa del sismo registrado el día de ayer", señala la CEH. Los obispos hondureños indicaron que elevan sus plegarias a Dios por quienes enfrentan "momentos de dolor y sufrimiento", y manifestaron su "cercanía espiritual, fraterna y solidaria" a las familias que han perdido sus bienes a causa del terremoto. También expresaron su agradecimiento porque, pese a "la fuerza extraordinaria" del movimiento sísmico, no se habían registrado víctimas mortales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse