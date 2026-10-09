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Sol, arena y mar: así se vive la Semana Morazánica en Playa de la Coca-Cola en Puerto Cortés

Cientos de veraneantes abarrotaron la icónica Playa de la Coca-Cola en Puerto Cortés para disfrutar de la Semana Morazánica entre sol y familia

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 20:31
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Cientos de veraneantes arribaron a la icónica Playa de la Coca-Cola en Puerto Cortés, con la finalidad de disfrutar de un merecido descanso en el marco de la Semana Morazánica. A continuación, algunas imágenes captadas por la lente de Grupo OPSA.

 Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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Desde tempranas horas del día, familias y grupos de amigos comenzaron a instalarse bajo las palmeras, y en la amplia franja de arena.

 Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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Otros ciudadanos, grandes y pequeños, iniciaron el día disfrutando de paseos acuáticos en los populares inflables recreativos como la famosa banana boat (plátano inflable).

 Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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Entre los atractivos de este lugar, destaca el acceso gratuito a la playa, además de no pagar tarifas de estacionamiento, un plus que facilita la llegada de excursiones procedentes desde varias partes del país, especialmente del Valle de Sula.

Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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"Nos venimos temprano desde Choloma a pasar el día. El ambiente está lindísimo y la gente disfruta en familia", manifestó una joven veraneante, quien además extendió la invitación a los hondureños a que vayan a esta playa para disfrutar de un momento agradable.

Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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Veraneantes procedentes de municipios vecinos como San Pedro Sula y Choloma aseguraron que la pasaron muy increíble en su estancia, aprovechando los rayos del sol y, por supuesto, del mar.

Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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La playa también cuenta con la supervisión de un salvavidas, con la finalidad de evitar incidentes fatales en el mar.

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La dinámica económica local también experimenta un aumento positivo. Algunos comerciantes locales y prestadores de servicios turísticos reportan un mejor flujo de clientes desde el inicio hasta el cierre de la Semana Morazánica.

Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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Es de destacar que las autoridades y los cuerpos de socorro mantienen presencia en esta playa y otros destinos turísticos del país durante el feriado.

Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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La presencia de militares para garantizar seguridad también ha sido notable.

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El feriado continúa su curso y Puerto Cortés se reafirma como uno de los destinos predilectos del turismo interno.

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Con la promesa de sol, mar y una cálida atmósfera caribeña, cientos de hondureños siguen arribando a las diversas playas del país durante el cierre del Feriado Morazánico, ya que a muchos todavía les queda libre el fin de semana.

Foto: Neptalí Romero / Grupo OPSA
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