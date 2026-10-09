Sol, arena y mar: así se vive la Semana Morazánica en Playa de la Coca-Cola en Puerto Cortés

Cientos de veraneantes arribaron a la icónica Playa de la Coca-Cola en Puerto Cortés, con la finalidad de disfrutar de un merecido descanso en el marco de la Semana Morazánica. A continuación, algunas imágenes captadas por la lente de Grupo OPSA.
Desde tempranas horas del día, familias y grupos de amigos comenzaron a instalarse bajo las palmeras, y en la amplia franja de arena.
Otros ciudadanos, grandes y pequeños, iniciaron el día disfrutando de paseos acuáticos en los populares inflables recreativos como la famosa banana boat (plátano inflable).
Entre los atractivos de este lugar, destaca el acceso gratuito a la playa, además de no pagar tarifas de estacionamiento, un plus que facilita la llegada de excursiones procedentes desde varias partes del país, especialmente del Valle de Sula.
"Nos venimos temprano desde Choloma a pasar el día. El ambiente está lindísimo y la gente disfruta en familia", manifestó una joven veraneante, quien además extendió la invitación a los hondureños a que vayan a esta playa para disfrutar de un momento agradable.
Veraneantes procedentes de municipios vecinos como San Pedro Sula y Choloma aseguraron que la pasaron muy increíble en su estancia, aprovechando los rayos del sol y, por supuesto, del mar.
La playa también cuenta con la supervisión de un salvavidas, con la finalidad de evitar incidentes fatales en el mar.
La dinámica económica local también experimenta un aumento positivo. Algunos comerciantes locales y prestadores de servicios turísticos reportan un mejor flujo de clientes desde el inicio hasta el cierre de la Semana Morazánica.
Es de destacar que las autoridades y los cuerpos de socorro mantienen presencia en esta playa y otros destinos turísticos del país durante el feriado.
La presencia de militares para garantizar seguridad también ha sido notable.
El feriado continúa su curso y Puerto Cortés se reafirma como uno de los destinos predilectos del turismo interno.
Con la promesa de sol, mar y una cálida atmósfera caribeña, cientos de hondureños siguen arribando a las diversas playas del país durante el cierre del Feriado Morazánico, ya que a muchos todavía les queda libre el fin de semana.