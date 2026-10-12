Construcción de represa San José alcanza 53% de avance y prevé entrega en 2028

Tegucigalpa, Honuras.- La construcción de la represa San José registra aproximadamente un 53% de avance y mantiene como fecha prevista de entrega el año 2028, según informó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.
Actualmente, los trabajos se concentran en el ducto de desvío del río Sabacuante y en la consolidación de la estructura de la presa.
“Vamos avanzando aproximadamente un 53% y es una obra que tenemos previsto entregar en 2028”, sostuvo Zelaya, al referirse al proyecto que tendrá capacidad para un almacenamiento de 9 a 11 millones de metros cúbicos, ampliando su alcance dentro del sistema hídrico de Tegucigalpa y Comayagüela.
El alcalde insistió en que la infraestructura será fundamental para enfrentar los problemas de abastecimiento que afectan a los capitalinos, en especial durante los períodos de escasez de lluvias.
“La represa San José es la obra más importante que hay que entregarle a los capitalinos para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahorita”, manifestó el edil.
Zelaya también llamó a la población a mantener las medidas de ahorro del vital líquido, pese a la recuperación que han experimentado los embalses Los Laureles y La Concepción tras las lluvias recientes.
“Tenemos que seguir ahorrando agua, tenemos que seguir con esa cultura de ahorro de agua en la capital porque tenemos dos embalses que están mejorando mucho, pero nos tiene que durar hasta el próximo año”, expresó.
En el sitio de construcción, las labores se concentran en el ducto de desvío, una estructura que permitirá conducir temporalmente el caudal del río para facilitar los trabajos en el área principal de la presa.
“Estamos trabajando en el ducto de desvío”, explicaron fuentes vinculadas con la construcción, al señalar que el canal permitirá trasladar el agua hacia otro punto y dejar libre el espacio donde continuarán las obras.
El procedimiento contempla la losa del ducto, que servirá como parte de la estructura de conducción temporal del río durante las siguientes etapas de construcción.
“Ya tenemos el canal formado, pero estamos trabajando en la losa porque básicamente esto va a ser un ducto de desvío”, detallaron las fuentes técnicas.
La represa San José tiene una inversión de 1,600 millones de lempiras y beneficiará directamente a más de 300 mil capitalinos, principalmente de sectores del sureste como Kennedy, Miraflores, Mesitas, Venecia, Villanueva, la aldea El Tablón y zonas aledañas.
Las labores también incluyen procesos en la consolidación de la estructura de la presa, necesarios para continuar con la ejecución de los componentes de la obra.
De acuerdo con los ejecutores, antes de las lluvias se adelantaron trabajos de concreto en la parte inferior de la estructura para alcanzar un nivel que permitiera afrontar el incremento del caudal.
Las fuentes indicaron que esa preparación permitió mantener bajo control el área intervenida durante el período lluvioso. Una vez que disminuyan las precipitaciones y baje el nivel del río, podrán ampliar las zonas de trabajo.
La represa San José comenzó a construirse en octubre de 2021, en la aldea El Tablón, pero sufrió una paralización desde noviembre de 2024 por problemas de financiamiento y ajustes contractuales. La Alcaldía reactivó los trabajos hasta marzo de 2026.
El presupuesto inicial del proyecto era de 1,083.2 millones de lempiras; sin embargo, las modificaciones elevaron el costo global a 1,600 millones de lempiras.
La infraestructura contempla una presa principal de 63 metros de altura sobre el río Sabacuante, otra estructura complementaria de 15 metros y una planta de tratamiento con capacidad para procesar 800 litros de agua por segundo.