Construcción de represa San José alcanza 53% de avance y prevé entrega en 2028

Tegucigalpa, Honuras.- La construcción de la represa San José registra aproximadamente un 53% de avance y mantiene como fecha prevista de entrega el año 2028, según informó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

Actualmente, los trabajos se concentran en el ducto de desvío del río Sabacuante y en la consolidación de la estructura de la presa.

“Vamos avanzando aproximadamente un 53% y es una obra que tenemos previsto entregar en 2028”, sostuvo Zelaya, al referirse al proyecto que tendrá capacidad para un almacenamiento de 9 a 11 millones de metros cúbicos, ampliando su alcance dentro del sistema hídrico de Tegucigalpa y Comayagüela.

El alcalde insistió en que la infraestructura será fundamental para enfrentar los problemas de abastecimiento que afectan a los capitalinos, en especial durante los períodos de escasez de lluvias.

“La represa San José es la obra más importante que hay que entregarle a los capitalinos para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahorita”, manifestó el edil.

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Zelaya también llamó a la población a mantener las medidas de ahorro del vital líquido, pese a la recuperación que han experimentado los embalses Los Laureles y La Concepción tras las lluvias recientes.

“Tenemos que seguir ahorrando agua, tenemos que seguir con esa cultura de ahorro de agua en la capital porque tenemos dos embalses que están mejorando mucho, pero nos tiene que durar hasta el próximo año”, expresó.