Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) culminó la segunda etapa del proyecto de estimulación de nubes, que contempló un total de 30 vuelos con el objetivo de provocar lluvias y contrarrestar los efectos de la sequía en Honduras.
El anuncio fue realizado este viernes 27 de noviembre por Wilmer Caballero, coordinador de Programas Especiales de la SAG, quien detalló que durante las operaciones se utilizaron 2,800 litros de yoduro de plata, un compuesto empleado para estimular la formación de precipitaciones.
Caballero explicó que el proyecto representó una inversión total de un millón 30 mil dólares, de los cuales 750 mil dólares correspondieron a la primera etapa y 282 mil dólares a la segunda.
Asimismo, indicó que durante la primera fase, que comprendió 22 vuelos, también se registró alguna incidencia en la zona de la represa hidroeléctrica El Cajón, fuera de los dos polígonos contemplados en el proyecto, que en conjunto abarcan 2.3 millones de hectáreas.
Sobre la posibilidad de repetir esta estrategia el próximo año, Caballero manifestó que su implementación dependerá de las condiciones climáticas que se presenten durante el invierno y de la necesidad de atender posibles déficits de lluvia en determinadas regiones.
“Definitivamente es una alternativa, todo va a depender de las condiciones en las que se nos dé el invierno del próximo año, de requerirse o de haber un déficit en algunas zonas, por supuesto que es una alternativa que queremos considerar”, expresó.
El funcionario agregó que, si las condiciones climáticas no requieren nuevas intervenciones, los recursos podrían destinarse a otras acciones que generen un mayor impacto en el sector agrícola, uno de los más afectados por los fenómenos climáticos.
La culminación del proyecto se produce en un contexto de preocupación por las condiciones climáticas, luego de que expertos advirtieran que 2027 podría ser incluso más complicado que 2026 en cuanto a los efectos de la sequía en el país.