Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) culminó la segunda etapa del proyecto de estimulación de nubes, que contempló un total de 30 vuelos con el objetivo de provocar lluvias y contrarrestar los efectos de la sequía en Honduras.

El anuncio fue realizado este viernes 27 de noviembre por Wilmer Caballero, coordinador de Programas Especiales de la SAG, quien detalló que durante las operaciones se utilizaron 2,800 litros de yoduro de plata, un compuesto empleado para estimular la formación de precipitaciones.

Caballero explicó que el proyecto representó una inversión total de un millón 30 mil dólares, de los cuales 750 mil dólares correspondieron a la primera etapa y 282 mil dólares a la segunda.