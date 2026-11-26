Tegucigalpa, Honduras.- Francisco José Martínez Rodríguez fue juramentado este jueves 26 de noviembre como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Honduras ante la República de la India, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar las oportunidades de cooperación entre ambas naciones.

El nombramiento fue oficializado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, luego de que el nuevo representante diplomático prestara su promesa de ley durante una ceremonia realizada en Tegucigalpa.

Este acto fue presidido por la canciller Mireya Agüero, quien encabezó la juramentación de Martínez Rodríguez y le otorgó la responsabilidad de representar los intereses hondureños ante el Gobierno de la India.