Tegucigalpa, Honduras.- Francisco José Martínez Rodríguez fue juramentado este jueves 26 de noviembre como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Honduras ante la República de la India, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar las oportunidades de cooperación entre ambas naciones.
El nombramiento fue oficializado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, luego de que el nuevo representante diplomático prestara su promesa de ley durante una ceremonia realizada en Tegucigalpa.
Este acto fue presidido por la canciller Mireya Agüero, quien encabezó la juramentación de Martínez Rodríguez y le otorgó la responsabilidad de representar los intereses hondureños ante el Gobierno de la India.
Con esta designación, el Ejecutivo busca estrechar los vínculos bilaterales con uno de los principales países emergentes de Asia, reconocido por su crecimiento económico, desarrollo industrial y avances tecnológicos.
Cooperación científica y acceso a medicamentos
Entre las principales prioridades de la nueva representación diplomática figura la gestión de cooperación técnica y científica que permita impulsar diferentes áreas de desarrollo en Honduras.
Asimismo, se contempla fortalecer las alianzas en el sector salud, particularmente en lo relacionado con el acceso a medicamentos, mediante el aprovechamiento de las capacidades y experiencias desarrolladas por la India en esta materia.
Otro de los objetivos será identificar oportunidades de colaboración en ciencia y tecnología, con el propósito de impulsar iniciativas que puedan beneficiar al país y contribuir a la modernización de sus servicios públicos.
La agenda diplomática también incluye promover programas de transferencia tecnológica que permitan aprovechar los avances de la nación asiática en distintos campos.
De igual manera, Martínez Rodríguez tendrá entre sus responsabilidades impulsar el intercambio educativo y cultural, mediante iniciativas que acerquen a las instituciones y ciudadanos de ambos países.
La India representa un socio estratégico para Honduras debido a su capacidad industrial, desarrollo tecnológico y creciente influencia en la economía internacional.