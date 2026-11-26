Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió en las últimas horas a líderes de la iglesia Evangélica y Católica, encuentros que se dieron entre la noche del 25 de noviembre y este jueves 26.

La noche del miércoles estuvo con los pastores Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, y Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela.

A su vez, el presidente Asfura se reunió la mañana de este día con líderes católicos como el padre Patricio Larrosa, obispo de la Diócesis de Danlí, El Paraíso; y José Vicente Nácher, arzobispo metropolitano de Tegucigalpa.