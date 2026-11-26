Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió en las últimas horas a líderes de la iglesia Evangélica y Católica, encuentros que se dieron entre la noche del 25 de noviembre y este jueves 26.
La noche del miércoles estuvo con los pastores Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, y Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela.
A su vez, el presidente Asfura se reunió la mañana de este día con líderes católicos como el padre Patricio Larrosa, obispo de la Diócesis de Danlí, El Paraíso; y José Vicente Nácher, arzobispo metropolitano de Tegucigalpa.
Fuentes consultadas dentro de Casa Presidencial detallaron a EL HERALDO que los religiosos oraron por el presidente Asfura Zablah y acordaron seguir poniendo en oración su administración.
En tanto, el jefe de Estado les mencionó que las iglesias mantendrán una buena relación con su gobierno.
Contrario a como sucedió en el mandato de Xiomara Castro, de momento no se tiene prevista una movilización de iglesias, iniciativa que se dio en agosto del 2025 por parte de ambas iglesias a nivel nacional.