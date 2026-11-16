Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que si Donald Trump, presidente de EE. UU., no hubiese opinado sobre las elecciones en Honduras de 2025, habría "barrido" en los comicios.
La exministra de Finanzas y Defensa terminó en tercer lugar con apenas 19% de los votos. Según manifestó, habría ganado de manera holgada sin injerencia de diversos actores.
En un programa de Une TV, acotó que obtuvieron más regidores que en 2021 y se habrían alzado con la victoria, superando a Nasry Asfura y Salvador Nasralla.
"En estas elecciones fraudulentas pasamos de 400 regidores a 700; con el fraude pasamos de 400 a 700. Si se cuentan todos los votos y si la elección hubiese sido libre, escuchen lo que les digo, hubiera barrido a nivel nacional", afirmó.
Rixi Moncada recordó a Fernando Cerimedo, exasesor del Partido Nacional detenido en Bolivia por diversos delitos, entre ellos tentativa de feminicidio.
"La realidad nos muestra lo que ocurrió: hay un hombre prisionero en América del Sur (Cerimedo) por haber intervenido en siete procesos electorales con la venia de Donald Trump desde Estados Unidos".
Advertencias de Trump
Previo a emitir el sufragio, Donald Trump pidió a los hondureños votar por Nasry Asfura y advirtió en cortar ayudas al país si Rixi Moncada o Salvador Nasralla resultaban electos.
"La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional", sostuvo el mandatario estadounidense.
"Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad", añadió en ese momento.
Finalmente, Trump dijo en esa ocasión que "no puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él".