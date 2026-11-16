Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que si Donald Trump, presidente de EE. UU., no hubiese opinado sobre las elecciones en Honduras de 2025, habría "barrido" en los comicios. La exministra de Finanzas y Defensa terminó en tercer lugar con apenas 19% de los votos. Según manifestó, habría ganado de manera holgada sin injerencia de diversos actores. En un programa de Une TV, acotó que obtuvieron más regidores que en 2021 y se habrían alzado con la victoria, superando a Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

"En estas elecciones fraudulentas pasamos de 400 regidores a 700; con el fraude pasamos de 400 a 700. Si se cuentan todos los votos y si la elección hubiese sido libre, escuchen lo que les digo, hubiera barrido a nivel nacional", afirmó. Rixi Moncada recordó a Fernando Cerimedo, exasesor del Partido Nacional detenido en Bolivia por diversos delitos, entre ellos tentativa de feminicidio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La realidad nos muestra lo que ocurrió: hay un hombre prisionero en América del Sur (Cerimedo) por haber intervenido en siete procesos electorales con la venia de Donald Trump desde Estados Unidos".

Advertencias de Trump

Previo a emitir el sufragio, Donald Trump pidió a los hondureños votar por Nasry Asfura y advirtió en cortar ayudas al país si Rixi Moncada o Salvador Nasralla resultaban electos. "La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional", sostuvo el mandatario estadounidense.