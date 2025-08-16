Pastor Gerardo Irías denuncia amenazas de muerte tras convocar caminata por la paz

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, denunció este sábado que ha recibido amenazas de muerte en vísperas de la caminata nacional por la paz convocada por la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica.

“Queremos decirle a toda nuestra nación que estamos listos y preparados para el día de hoy. Cualquier amenaza, cualquier cosa que pueda venir hacia nuestras personas, no nos detendrá. Estamos valientes, porque sabemos que el corazón de nosotros es el que nos guarda y nos protege”, expresó Irías en entrevista con HCH.

El líder religioso agregó que estas amenazas surgieron después de mensajes y ataques en torno a la jornada, pero subrayó que no desistirán de la actividad.

“Estamos convencidos de que necesitamos caminar juntos hoy para que el corazón de nuestro Padre Celestial se vuelva también a este pueblo que tanto necesita en este momento”, manifestó.