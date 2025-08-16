Pastor Gerardo Irías denuncia amenazas de muerte tras convocar caminata por la paz

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, denunció este sábado que ha recibido amenazas de muerte en vísperas de la caminata nacional por la paz convocada por la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica.
“Queremos decirle a toda nuestra nación que estamos listos y preparados para el día de hoy. Cualquier amenaza, cualquier cosa que pueda venir hacia nuestras personas, no nos detendrá. Estamos valientes, porque sabemos que el corazón de nosotros es el que nos guarda y nos protege”, expresó Irías en entrevista con HCH.
El líder religioso agregó que estas amenazas surgieron después de mensajes y ataques en torno a la jornada, pero subrayó que no desistirán de la actividad.
“Estamos convencidos de que necesitamos caminar juntos hoy para que el corazón de nuestro Padre Celestial se vuelva también a este pueblo que tanto necesita en este momento”, manifestó.
Irías enfatizó que el objetivo es espiritual: “Queremos hacer un día de bendición, un día de gozo en toda la nación y no queremos que nada nos estorbe. Hoy lo más importante es que todos vayamos con un espíritu lleno de esperanza, paz y unidad”, afirmó.
La caminata nacional comenzó desde las 11:30 de la mañana con la preparación de los equipos de sonido y, según el pastor, se prevé que la concentración principal se realice a las 2:00 de la tarde.
Irías también pidió que la actividad no se politice. “Los candidatos que han dicho que se van a quedar en sus casas me parecen prudentes. De ahí, todos los hondureños, de cualquier partido político, podemos ir como hondureños a caminar y a orar juntos de la mano”, concluyó.
¿Por qué se realiza la caminata de las iglesias?
La caminata es una jornada nacional convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica de Honduras, realizada el 16 de agosto de 2025, con el propósito de clamar por la paz, la unidad, la democracia y la justicia en el marco de un clima social y político convulso a causa de la falta de consensos y la división en instituciones claves en el país en el marco del proceso electoral.
La actividad religiosa se llevará a cabo de forma simultánea en más de 50 ciudades del país y también será replicada por comunidades hondureñas en el exterior.