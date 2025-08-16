  1. Inicio
Caminata de las iglesias: ¿A qué hora cerrarán las calles y cuáles estarán inhabilitadas?

A las 2:00 de la tarde inicia la caminata de las iglesias en la capital; conozca la hora en la que cerrarán las calles y cuáles rutas debe evitar

  • 16 de agosto de 2025 a las 07:37
La caminata de las iglesias, convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, se realizará este sábado en la capital.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que inicie la caminata de las iglesias convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya se prepara para brindar apoyo.

La caminata está programada para comenzar a las 2:00 p. m. en la Plaza Las Banderas, ubicada en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), teniendo como destino final el Estadio Chelato Uclés.

La AMDC confirmó que, a partir de las 12:00 del mediodía, más de 200 agentes de la Policía Municipal estarán desplegados en más de 20 puntos de alivio durante el recorrido por el bulevar Suyapa.

“Estaremos activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa”, manifestaron a través de sus plataformas oficiales.

Hondureños listos para la Caminata de Oración por Honduras

A partir del mediodía, los ciudadanos que transiten por la capital deberán tomar rutas alternas y evitar circular por los "puntos de atención vial" confirmados por la AMDC.

Por su parte, la portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), subinspectora Rixi Montoya, confirmó que los dispositivos de seguridad comenzarán a operar desde el mediodía.

Indicó que el carril del bulevar Suyapa en dirección desde la UNAH hacia el centro de Tegucigalpa estará cerrado, mientras que el carril en sentido contrario permanecerá habilitado.

Montoya detalló que habrá 23 puntos de control desde la Plaza de Las Banderas, incluyendo Casa Presidencial.

Así será la ruta de la caminata de las iglesias en las principales ciudades

Puntos de atención vial de la AMDC

Intercambio del anillo periférico hacia el bulevar Suyapa

Intercambio del bulevar Suyapa hacia el anillo periférico

Túnel frente al CCI

Desvío bajo el puente Paz y Esperanza

Supermercado La Colonia #1 de La Hacienda

Retorno frente a gasolinera Shell

Minister Hotel

Retorno frente a la Dirección de Marina Mercante

Episcopal School

Rotonda Diagnos

Almacenes Xtra

BAC Credomatic

Intercambio del bulevar Centroamérica hacia el bulevar Suyapa

Intercambio Davivienda

Intercambio de Urla

Semáforos de la Alameda, frente al Hospital Escuela

Plantas Tropicales

Barrio Morazán 01

Barrio Morazán 02

Calle Sin Sol

Calle del Semáforo

Calle de los Perros

