Caminata de las iglesias: ¿A qué hora cerrarán las calles y cuáles estarán inhabilitadas?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que inicie la caminata de las iglesias convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya se prepara para brindar apoyo.

La caminata está programada para comenzar a las 2:00 p. m. en la Plaza Las Banderas, ubicada en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), teniendo como destino final el Estadio Chelato Uclés.

La AMDC confirmó que, a partir de las 12:00 del mediodía, más de 200 agentes de la Policía Municipal estarán desplegados en más de 20 puntos de alivio durante el recorrido por el bulevar Suyapa.

“Estaremos activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa”, manifestaron a través de sus plataformas oficiales.