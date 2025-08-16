Caminata de las iglesias: ¿A qué hora cerrarán las calles y cuáles estarán inhabilitadas?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que inicie la caminata de las iglesias convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya se prepara para brindar apoyo.
La caminata está programada para comenzar a las 2:00 p. m. en la Plaza Las Banderas, ubicada en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), teniendo como destino final el Estadio Chelato Uclés.
La AMDC confirmó que, a partir de las 12:00 del mediodía, más de 200 agentes de la Policía Municipal estarán desplegados en más de 20 puntos de alivio durante el recorrido por el bulevar Suyapa.
“Estaremos activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa”, manifestaron a través de sus plataformas oficiales.
A partir del mediodía, los ciudadanos que transiten por la capital deberán tomar rutas alternas y evitar circular por los "puntos de atención vial" confirmados por la AMDC.
Por su parte, la portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), subinspectora Rixi Montoya, confirmó que los dispositivos de seguridad comenzarán a operar desde el mediodía.
Indicó que el carril del bulevar Suyapa en dirección desde la UNAH hacia el centro de Tegucigalpa estará cerrado, mientras que el carril en sentido contrario permanecerá habilitado.
Montoya detalló que habrá 23 puntos de control desde la Plaza de Las Banderas, incluyendo Casa Presidencial.
Puntos de atención vial de la AMDC
Intercambio del anillo periférico hacia el bulevar Suyapa
Intercambio del bulevar Suyapa hacia el anillo periférico
Túnel frente al CCI
Desvío bajo el puente Paz y Esperanza
Supermercado La Colonia #1 de La Hacienda
Retorno frente a gasolinera Shell
Minister Hotel
Retorno frente a la Dirección de Marina Mercante
Episcopal School
Rotonda Diagnos
Almacenes Xtra
BAC Credomatic
Intercambio del bulevar Centroamérica hacia el bulevar Suyapa
Intercambio Davivienda
Intercambio de Urla
Semáforos de la Alameda, frente al Hospital Escuela
Plantas Tropicales
Barrio Morazán 01
Barrio Morazán 02
Calle Sin Sol
Calle del Semáforo
Calle de los Perros