CONADEH será observador en caminata de oración de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) participará como observador en la Caminata de Oración por Honduras, convocada por la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal, que se realizará este sábado 16 de agosto en horas de la tarde.

La titular del ente, Blanca Izaguirre, indicó que su presencia busca garantizar que la jornada transcurra de manera pacífica.

“Esta defensoría es la casa del pueblo y siempre vamos a respaldar lo que la ciudadanía quiere”, expresó.