CONADEH será observador en caminata de oración de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) participará como observador en la Caminata de Oración por Honduras, convocada por la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal, que se realizará este sábado 16 de agosto en horas de la tarde.
La titular del ente, Blanca Izaguirre, indicó que su presencia busca garantizar que la jornada transcurra de manera pacífica.
“Esta defensoría es la casa del pueblo y siempre vamos a respaldar lo que la ciudadanía quiere”, expresó.
Izaguirre condenó “todo tipo de ataques contra miembros de la iglesia, periodistas y cualquier persona” y recordó que en Honduras es un derecho constitucional el ejercicio de las libertades de reunión, opinión, expresión y manifestación pacífica, siempre que se respete la dignidad y los derechos humanos de los demás.
La movilización de este sábado se realizará en Tegucigalpa y más de 50 ciudades del país y algunas en Estados Unidos.
La Confraternidad Evangélica de Honduras informó que la marcha comenzará en la Plaza de las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y concluirá en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.