Padre Leopoldo Serrano sufre recaída en su octavo día de caminata por la paz

El sacerdote llegó este viernes al departamento de Comayagua, donde presentó problemas físicos tras extensas jornadas de recorrido. Serrano señaló que este sacrificio busca llamar la atención de la clase política para que se comprometa con el bienestar nacional.

Comayagua, Honduras.- El padre Leopoldo Serrano sufrió este viernes una recaída en su salud durante el octavo día de su caminata desde Copán hacia Tegucigalpa, iniciativa que emprendió para lograr que los candidatos presidenciales entablen un diálogo por la paz del país antes de las elecciones generales.

El pasado 8 de agosto inició su caminata con el objetivo de que los cinco aspirantes presidenciales se reúnan con él para discutir propuestas en favor de la paz. Según dijo, cuatro de ellos ya aceptaron participar, pero aún falta la confirmación de uno.

Serrano reiteró que, si los cinco líderes políticos aceptan la reunión, detendrá su recorrido.

"Falta que me llame o me escriba uno de ellos. Pero esto yo lo veo bien difícil, muy difícil, porque está la soberbia, el resentimiento, el deseo de poder. Y así no podemos reconstruir Honduras" expresó Serrano en HCH en el noticiero matutino.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sin embargo, a ocho días de haber comenzado, su petición no ha recibido una respuesta completa.