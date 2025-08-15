  1. Inicio
  2. · Honduras

Padre Leopoldo Serrano sufre recaída en su octavo día de caminata por la paz

El sacerdote, que partió de Copán rumbo a Tegucigalpa, busca que los cinco candidatos presidenciales acepten dialogar con él por la paz del país

  • 15 de agosto de 2025 a las 15:00
Padre Leopoldo Serrano sufre recaída en su octavo día de caminata por la paz

El padre Leopoldo Serrano, durante su caminata en Comayagua, sufrió una recaída física en su octavo día de recorrido por la paz.

 Foto: Moisés Valenzuela

Comayagua, Honduras.- El padre Leopoldo Serrano sufrió este viernes una recaída en su salud durante el octavo día de su caminata desde Copán hacia Tegucigalpa, iniciativa que emprendió para lograr que los candidatos presidenciales entablen un diálogo por la paz del país antes de las elecciones generales.

El sacerdote llegó este viernes al departamento de Comayagua, donde presentó problemas físicos tras extensas jornadas de recorrido. Serrano señaló que este sacrificio busca llamar la atención de la clase política para que se comprometa con el bienestar nacional.

Padre Leopoldo Serrano suma su sexto día de caminata sin tener respuesta de los presidenciables

El pasado 8 de agosto inició su caminata con el objetivo de que los cinco aspirantes presidenciales se reúnan con él para discutir propuestas en favor de la paz. Según dijo, cuatro de ellos ya aceptaron participar, pero aún falta la confirmación de uno.

Serrano reiteró que, si los cinco líderes políticos aceptan la reunión, detendrá su recorrido.

"Falta que me llame o me escriba uno de ellos. Pero esto yo lo veo bien difícil, muy difícil, porque está la soberbia, el resentimiento, el deseo de poder. Y así no podemos reconstruir Honduras" expresó Serrano en HCH en el noticiero matutino.

Sin embargo, a ocho días de haber comenzado, su petición no ha recibido una respuesta completa.

El 8 agosto el religioso inició su caminata con el objetivo de que los cinco aspirantes presidenciales se reúnan con él para discutir propuestas en favor de la paz.

El 8 agosto el religioso inició su caminata con el objetivo de que los cinco aspirantes presidenciales se reúnan con él para discutir propuestas en favor de la paz.

 (Foto: redes sociales)
Padre Leopoldo sigue su camino a la capital por la democracia y el diálogo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias