Padre Leopoldo Serrano suma su sexto día de caminata sin tener respuesta de los presidenciables

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- El padre Leopoldo Serrano inició este miércoles su sexto día como parte de su caminata que tiene por objetivo que los candidatos presidenciales entablen un diálogo para el beneficio del país, pero el sacerdote sigue sin obtener respuesta de los políticos.
Desde tempranas horas de la madrugada, Serrano partió desde el Lago de Yojoa para retomar su travesía hacia la capital como un gesto de sacrificio por la paz de Honduras.
"Quiero pedirle a los hermanos candidatos a la presidencia que nos reunamos por favor. Vamos a tener un diálogo espiritual, no confrontativo. Les invito por favor. Escríbanme y digan que sí aceptan. Es por Honduras, no por mí ni por ustedes", manifestó.
El católico indicó que confiando en Dios espera poder llegar a Siguatepeque, teniendo que recorrer 41 kilómetros.
"Estoy cansado, mis pies están llagados, pero voy con entusiasmo, con ánimo. Espero que los candidatos me escriban para que nos podamos reunir", comentó.
El pasado 8 de agosto, Serrano emprendió su caminata con la esperanza de que los aspirantes presidenciables acepten sentarse a dialogar. De ser así, el detendrá la caminata.
De los cinco candidatos que competirán en las elecciones generales del 30 de noviembre, detalló que "me falta que me conteste Salvador Nasralla, Rixi Moncada y Nasry Asfura", explicó el 7 de agosto antes de iniciar el recorrido.
Pese a que no ha tenido comunicación con los políticos mencionados, espera que estos reflexionen y atiendan la invitación, pues los considera como buenos seres humanos.
"En el momento que se lanza para ser presidente, son buenas personas. Yo no tengo nada contra ellos. Yo sé que ellos van a reflexionar y van a tomar la decisión de encontrarnos", declaró.
El trayecto no ha sido fácil para el padre, pues ha admitido que se ha llegado a descompensar por el sobre esfuerzo. Aun así, su voluntad por una Honduras sin violencia y en donde reine la paz lo motiva a seguir adelante.