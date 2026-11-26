Tegucigalpa, Honduras.- El programa de estimulación de nubes en Honduras alcanzó este jueves -26 de noviembre- su vuelo número 30, luego de que una aeronave despegara a la 1:23 p.m. desde el Aeropuerto Internacional Toncontín, con destino al departamento de Yoro. Este vuelo forma parte de las acciones impulsadas en el país para favorecer las precipitaciones y hacer frente a los efectos de la sequía, que afecta distintas zonas agrícolas y las reservas de agua. La iniciativa consiste en dispersar yoduro de plata desde una aeronave sobre nubes existentes que contienen humedad y presentan condiciones atmosféricas favorables para estimular la formación de gotas de agua y cristales de hielo.

Las operaciones del programa han priorizado sectores del Corredor Seco, cuencas de abastecimiento de agua, zonas del sur y oriente del territorio nacional, así como departamentos como Olancho y Yoro. Desde septiembre, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) desarrolló una primera fase de esta iniciativa, durante la cual se realizaron 22 vuelos y se dispersaron alrededor de 2,000 litros de yoduro de plata sobre más de 1.8 millones de hectáreas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En esa etapa, los vuelos estuvieron dirigidos principalmente a zonas agrícolas afectadas por la sequía, con especial atención a territorios dedicados al cultivo de caña de azúcar y vegetales. La segunda fase del programa continuó con las operaciones aéreas para estimular las lluvias en distintas regiones del país, con una inversión aproximada de 280,000 dólares, equivalentes a más de L7.5 millones.

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