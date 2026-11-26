Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) espera reducir la cantidad de estudiantes reprobados al cierre del año escolar 2026 y estima que los alumnos aplazados podrían ser menos de 40,000. Sin embargo, las autoridades todavía no tienen cifras oficiales, por lo que esperan presentar un balance de los resultados en los próximos días. El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, manifestó que la percepción de las autoridades es que este año habrá menos alumnos reprobados. Aunque reconoció que será necesario esperar los registros de los centros educativos para conocer la cantidad real de estudiantes. "Nosotros esperaríamos que en este momento haya menos de 40,000", expresó el funcionario. También explicó que la Secretaría maneja una proyección de crecimiento de matrícula de aproximadamente 12,000 estudiantes en comparación con 2025.

La estimación de Educación contrasta con las proyecciones de la dirigencia magisterial, que advierte que la cantidad de alumnos reprobados podría acercarse a los 100,000 al finalizar el período lectivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El dirigente magisterial Gerardo Solano, declaró que los registros preliminares reflejan más de 20,000 estudiantes reprobados en Francisco Morazán y que a nivel nacional los casos podrían superar los 70,000. Solano, pese a dar sus estimaciones, aclaró que todavía no existe un registro definitivo porque algunos centros educativos continúan con los procesos de recuperación. Mientras se conocen las cifras oficiales, la Secretaría de Educación analiza algunas alternativas para ofrecer a los estudiantes que no logren aprobar el grado que cursan. Una de las posibilidades es aplicar evaluaciones estandarizadas o pruebas de ubicación durante febrero del próximo año; sin embargo, las autoridades dejaron claro que los alumnos ya tuvieron una oportunidad de recuperación y que no se habilitará una segunda. La aplicación de pruebas en febrero dependerá del análisis que realicen las autoridades educativas. "Vamos a analizar los datos y ver si en el mes de febrero podemos hacer pruebas de ubicación o pruebas estandarizadas, pero no va a haber segunda recuperación", advirtió el viceministro. Cáceres explicó que si el porcentaje de reprobación supera el 3% de la matrícula, los funcionarios estarán obligados a generar una política educativa para atender el problema. En cambio, si se mantiene por debajo de ese indicador, las autoridades considerarán que las medidas aplicadas permitieron mantener la exigencia académica.