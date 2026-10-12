Remanentes de onda tropical seguirán dejando lluvias con nubosidad este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical incrementarán la nubosidad y provocarán lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del territorio hondureño durante la tarde de este lunes -12 de octubre-, con mayor intensidad y acumulados en sectores de las regiones sur y oriente.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las condiciones estarán marcadas por el ingreso de nubosidad asociado a los remanentes del fenómeno tropical, que favorecerán las precipitaciones en diferentes zonas del país.
Las lluvias previstas serán débiles en la mayor parte del territorio nacional, aunque los sectores de las regiones sur y oriente registrarán mayor intensidad y acumulados, según el reporte meteorológico.
El pronóstico indica que el incremento de la nubosidad se presentará durante las horas de la tarde, período en el que se esperan las precipitaciones y los chubascos en distintas regiones de Honduras.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura, de acuerdo con la información proporcionada en el pronóstico.
Por su parte, en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre dos y cuatro pies de altura, un rango superior al previsto para el litoral caribeño.
Temperaturas
Para Atlántida se esperan mínimas de 24°C y máximas de 32°C, mientras que en Choluteca se pronostican máximas de 33°C y mínimas de 24°C.
En Colón las temperaturas oscilarán con máximas de 33°C y mínimas de 25°C, al tiempo que en Comayagua se esperan máximas de 30°C y mínimas de 21°C.
Por su parte, Copán registrará máximas de 29°C y mínimas de 20°C, mientras que en Cortés se anticipan máximas de 34°C y mínimas de 24°C.
En El Paraíso los termómetros marcarán máximas de 28°C y mínimas de 18°C, en tanto que en Francisco Morazán se prevén máximas de 28°C y mínimas de 19°C.
Para Gracias a Dios se esperan máximas de 30°C y mínimas de 25°C, mientras que en Intibucá se estiman máximas de 23°C y mínimas de 14°C.
En Islas de la Bahía las temperaturas alcanzarán máximas de 31°C y mínimas de 27°C, al tiempo que en La Paz se esperan máximas de 29°C y mínimas de 20°C.
Por otro lado, en Lempira se registrarán máximas de 30°C y mínimas de 20°C, mientras que en Ocotepeque se prevén máximas de 30°C y mínimas de 21°C.
Finalmente, Olancho tendrá máximas de 32°C y mínimas de 22°C, en Santa Bárbara se esperan máximas de 31°C y mínimas de 21°C, en Valle máximas de 33°C y mínimas de 23°C, y para Yoro se proyectan máximas de 31°C y mínimas de 19°C.