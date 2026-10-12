Remanentes de onda tropical seguirán dejando lluvias con nubosidad este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical incrementarán la nubosidad y provocarán lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del territorio hondureño durante la tarde de este lunes -12 de octubre-, con mayor intensidad y acumulados en sectores de las regiones sur y oriente. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las condiciones estarán marcadas por el ingreso de nubosidad asociado a los remanentes del fenómeno tropical, que favorecerán las precipitaciones en diferentes zonas del país. Las lluvias previstas serán débiles en la mayor parte del territorio nacional, aunque los sectores de las regiones sur y oriente registrarán mayor intensidad y acumulados, según el reporte meteorológico.

El pronóstico indica que el incremento de la nubosidad se presentará durante las horas de la tarde, período en el que se esperan las precipitaciones y los chubascos en distintas regiones de Honduras. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura, de acuerdo con la información proporcionada en el pronóstico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre dos y cuatro pies de altura, un rango superior al previsto para el litoral caribeño.

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