Lluvias dejan 59 incidencias y 70 afectados en la capital durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras- Alrededor de 59 incidencias por lluvias se reportaron en Tegucigalpa y Comayagüela durante la Semana Morazánica, entre ellas inundaciones, derrumbes y caída de árboles, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Una de las emergencias más graves ocurrió el jueves 8 de octubre en la colonia Villa Unión, donde un deslizamiento destruyó más de 13 viviendas y dejó a más de 70 personas damnificadas. Las familias afectadas, integradas por 50 adultos y 22 niños, fueron trasladadas a un albergue en el sector de La Laguna, donde reciben asistencia humanitaria.

Los residentes deberán permanecer fuera de la zona mientras continúe el riesgo, ya que las autoridades advierten que el terreno permanece inestable y las lluvias podrían provocar nuevos deslizamientos.

Derrumbes dejan viviendas dañadas

Villa Unión no fue el único sector afectado por los movimientos de tierra. En la colonia Mololoa también se reportó un deslizamiento que dejó alrededor de siete viviendas dañadas y más de 20 personas afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los afectados en Mololoa se contabilizaron siete mujeres, seis hombres, cuatro niñas y tres niños, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades. Ante las condiciones del terreno, se recomendó a los residentes de las viviendas cercanas salir del lugar como medida preventiva, mientras se desarrollan labores de mitigación y limpieza. Los equipos de respuesta también mantienen intervenciones en sectores como Santa Margarita, donde también se registraron otras incidencias por las intensas lluvias. Los acumulados de lluvia en distintos puntos de la capital también evidenciaron la intensidad que tuvieron las precipitaciones durante el feriado morazánico. En la colonia Cerro Grande, por ejemplo, se registraron 66 milímetros de lluvia, mientras que en La Travesía el acumulado llegó a 55 milímetros. Pese a las cantidades reportadas, las autoridades indicaron que en ambos sectores no se produjeron incidencias mayores. Sin embargo, los equipos municipales mantienen vigilancia en las zonas.

Mantienen vigilancia y atención a damnificados