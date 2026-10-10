Sustituyen tubería en el anillo periférico por constantes rebalses de aguas residuales

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continúa con la sustitución de una tubería del sistema de alcantarillado sanitario en el anillo periférico de la capital.
Los trabajos se realizan a la altura de la gasolinera Texaco Nuevo Mundo, luego de que daños en la tubería provocaran constantes rebalses de aguas residuales en el sector.
De acuerdo con las autoridades, la tubería del colector se encontraba aplastada, lo que impedía el funcionamiento adecuado del sistema y provocaba derrames de aguas residuales en la zona.
Los trabajos buscan corregir el problema y reducir las afectaciones que los rebalses generan a los conductores en este tramo de la vía.
Los equipos técnicos de la UMAPS realizan las labores durante el Feriado Morazánico, período en el que disminuye la circulación vehicular en la capital.
La menor carga vehicular permite avanzar con los trabajos de sustitución y reducir las posibles complicaciones para los conductores que transitan por el anillo periférico.
Con esta intervención, la institución busca mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento y evitar que continúen los derrames de aguas residuales en uno de los sectores más importantes de la capital.
La UMAPS no detalló cuándo concluirán las obras ni si será necesario realizar cierres viales mientras avanzan los trabajos. Sin embargo, la institución recomendó a la población planificar sus rutas con anticipación.