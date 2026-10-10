Sustituyen tubería en el anillo periférico por constantes rebalses de aguas residuales

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continúa con la sustitución de una tubería del sistema de alcantarillado sanitario en el anillo periférico de la capital.

Los trabajos se realizan a la altura de la gasolinera Texaco Nuevo Mundo, luego de que daños en la tubería provocaran constantes rebalses de aguas residuales en el sector.

De acuerdo con las autoridades, la tubería del colector se encontraba aplastada, lo que impedía el funcionamiento adecuado del sistema y provocaba derrames de aguas residuales en la zona.