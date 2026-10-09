Instituciones refuerzan respuesta ante riesgo de deslizamientos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las instituciones de emergencia coordinaron la distribución de personal, equipos y recursos para atender posibles incidencias en el Distrito Central, que se mantiene bajo alerta amarilla debido a la saturación de los suelos. Las acciones buscan agilizar la respuesta ante emergencias y brindar asistencia a las familias que deban abandonar sus viviendas por los riesgos asociados a las lluvias. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), informó que los equipos de primera respuesta se reunieron para definir las acciones que ejecutarán durante el período de alerta.

“Los equipos de las diversas instituciones de primera respuesta se reunieron para coordinar acciones que permitan la anticipación y acciones orientadas a poner a salvo a las familias que requieran de nuestra intervención”, explicó. En las acciones participan la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Cuerpo de Bomberos y otras unidades de respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los equipos deberán coordinar la atención en las zonas donde se registren emergencias, priorizando el resguardo de las personas y las labores posteriores para recuperar las áreas afectadas. La planificación también contempla distribuir las zonas de vigilancia para identificar oportunamente los sectores donde las condiciones del terreno puedan provocar deslizamientos.