Caos total en la Villa Unión: lluvias provocan deslizamiento de tierra sobre varias casas

Varias familias se vieron afectadas debido a un deslizamiento de tierra que los dejó casi soterrados. Aquí las imágenes.
El movimiento de tierra provocó el colapso y soterramiento de 13 viviendas, de acuerdo con los reportes preliminares. Algunas estructuras quedaron completamente destruidas, mientras otras resultaron inhabitables debido a la cantidad de material que cayó sobre ellas.
Ante el riesgo para los residentes, las autoridades coordinaron la evacuación preventiva de más de 70 personas. Un reporte de la Alcaldía contabilizó inicialmente 71 evacuados, mientras información posterior elevó la cifra a 73 personas trasladadas a lugares seguros.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que equipos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Copeco y la Alcaldía se desplazaron hasta la zona para atender a las familias afectadas, realizar labores de rescate y brindar asistencia humanitaria.
Los cuerpos de socorro también realizaron labores de búsqueda entre los escombros luego de que se reportara que algunas personas podían haber quedado atrapadas. Durante el operativo fueron rescatadas con vida tres personas, según reportes difundidos tras la emergencia.
Entre las personas auxiliadas se encontraba Gustavo Adolfo López, de 61 años, quien sufrió una posible luxación en uno de sus brazos y fue trasladado al Hospital Escuela para recibir atención médica. Su condición fue reportada como estable.
No se contabilizaban personas fallecidas ni desaparecidas a consecuencia del deslizamiento. Zelaya destacó precisamente que, pese a la magnitud de la emergencia y los daños materiales, no hubo vidas que lamentar.