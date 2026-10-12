Hospital Escuela reporta más de 20,000 pacientes afectados por las asambleas de los médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 20,000 pacientes de la consulta externa en el Hospital Escuela son afectados, debido a las asambleas informativas que mantienen los médicos desde hace 36 días en reclamo por el pago de salarios atrasados. El director del centro asistencial del país, Darioo Zúniga, indicó que la reducción en las atenciones está perjudicando a miles de personas que necesitan consultas médicas. Zúniga aclaró que, pese a las acciones de los galenos, algunos servicios continúan funcionando para garantizar la atención de pacientes con enfermedades crónicas.

Entre esos servicios que siguen funcionando está la entrega de recetas y medicamentos para pacientes con diabetes mellitus, enfermedades cardíacas e hipertensión, debido a que los pacientes con esas enfermedades necesitan continuar sus tratamientos y no pueden permanecer sin sus fármacos. En el caso de las cirugías electivas, el director detalló que el centro asistencial trabaja entre el 50% y un 60% de su capacidad habitual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Eso significa que actualmente se operan entre 25 y 30 pacientes al día, cuando normalmente se realizaban entre 50 y 60 procedimientos quirúrgicos. Para evitar que más pacientes resulten perjudicados por la reducción de los servicios, Zúniga considera que es necesario encontrar una solución a las diferencias entre las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y el gremio médico. "Creo que sí podríamos tener una negociación un poquito más flexible por parte de nuestro Colegio Médico, porque creemos que hay anuencia por parte de los viceministros y por parte del mismo presidente y ministro de Salud en poder resolver esta problemática", dijo el director del principal centro asistencial.