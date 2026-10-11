Buscan responsabilizar a inquilinos que dejan deudas de energía

Tegucigalpa, Honduras.- Deudas de miles de lempiras por consumo de energía eléctrica estarían dejando algunos inquilinos al abandonar viviendas alquiladas, según denuncias recibidas por la diputada Dunia Jiménez, por lo que se busca impulsar una normativa para erradicar estas prácticas. Para evitar que los propietarios terminen pagando esas obligaciones, una propuesta busca identificar a los arrendatarios como responsables de los recibos generados durante el tiempo que ocuparon el inmueble. La denominada Ley para la Identificación y Responsabilidad de Arrendatario por el Consumo de Energía Eléctrica plantea que los inquilinos que dejen cuentas pendientes deben acudir a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para establecer convenios de pago y responder por la deuda, en lugar de trasladar esa carga económica a los dueños de las viviendas.

“Hay personas que con gran sacrificio han construido apartamentos y tal vez cobran 3,000 o 4,000 lempiras de alquiler, pero las deudas de energía que les dejan son de 150,000 o 200,000 lempiras”, expresó la diputada de Libertad y Refundación (Libre). La congresista explicó que ha recibido múltiples denuncias de propietarios que alquilan cuartos, apartamentos y casas, pero que, cuando los inquilinos se marchan sin pagar el servicio eléctrico, deben enfrentar las consecuencias de la mora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los mecanismos propuestos es permitir que los arrendatarios con deudas vencidas y certificadas sean reportados a centrales de riesgo, una vez agotados los procedimientos de notificación y reclamo. La iniciativa también contempla crear una constancia de solvencia por consumo de energía eléctrica y establecer mecanismos para que esa condición pueda ser verificada en determinados trámites, incluida la renovación de la licencia de conducir, siempre que se respeten el derecho de defensa y la posibilidad de suscribir un convenio de pago. “Que no anden alquilando casa en casa y dejando las deudas de energía a cada uno de los dueños”, sostuvo Jiménez, al explicar que la intención no es exigir que la deuda se cancele de una sola vez, sino que el responsable pueda pagarla mediante un arreglo acorde con sus posibilidades.