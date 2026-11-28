Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea alertó a los hondureños sobre las falsas ofertas de empleo en Rusia que buscan reclutar, mediante engaños, a personas para incorporarlas en la guerra contra Ucrania. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, pidió a la población mantenerse alerta ante los anuncios que circulan en redes sociales y ofrecen atractivos contratos laborales en territorio ruso. “Mi mensaje a la población hondureña es que tengan cuidado y protejan a sus familiares. Existe un plan de reclutamiento masivo de latinoamericanos para ir a las Fuerzas Armadas Rusas con engaño y coerción”, advirtió.

FA32766102

¿Cómo operan las falsas ofertas de empleo?

El diplomático explicó que, a través de anuncios en redes sociales, se ofrecen contratos laborales con salarios de 3,000 dólares mensuales —80,700 lempiras— y una bonificación de 30,000 dólares —807,670 lempiras— por firmar el contrato. Sin embargo, advirtió que las condiciones que enfrentan los hondureños al llegar a Rusia son distintas a las que les prometen durante el proceso de reclutamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Acaban en Rusia, les quitan su pasaporte, les hacen firmar con engaño un contrato en ruso que no entienden, y que cuando se quieren dar cuenta, ya no tienen su pasaporte, se han convertido en rusos, están en la guerra contra Ucrania, y ya no pueden salir de eso”, explicó Fournier. Además, el diplomático pidió a los hondureños desconfiar de las publicaciones que ofrecen empleos en Rusia y atender las advertencias emitidas por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería). Fournier también señaló que Naciones Unidas calificó como trata de personas el reclutamiento de personas por parte de las fuerzas armadas rusas y advirtió que hay 29 países afectados, entre ellos Honduras.

Confirman 17 hondureños desaparecidos

La advertencia de la Unión Europea coincide con las gestiones que realiza la Cancillería hondureña para localizar a los connacionales que viajaron a Rusia bajo engaños. La directora de Protección al Migrante, Nancy López, informó que las autoridades tienen registrados oficialmente a 44 hondureños que viajaron a ese país bajo estas circunstancias. De ese total, 17 permanecen desaparecidos, por lo que las autoridades realizan gestiones para confirmar sus identidades y conocer su situación. “Tenemos un número de 17 desaparecidos confirmados, con los cuales ya estamos realizando las diferentes gestiones para poder validar su identificación y su estado normal”, declaró López. La funcionaria advirtió que la cantidad de hondureños afectados podría ser mayor debido a la información que las autoridades han recibido mediante comunicaciones con otros países.

Cinco hondureños están en el frente de batalla